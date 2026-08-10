Ο ατζέντης του Αλγερινού μέσου της Λέφσκι Σόφιας, Ακράμ Μπουράς, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΚ για το ενδεχόμενο μεταγραφής του ποδοσφαιριστή.

«Δεν θεωρώ πιθανό ο Ακράμ να συνεχίσει στη Λέφσκι και την επόμενη σεζόν. Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, για το ενδεχόμενο να προχωρήσει η μεταγραφή του. Στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία για την πώλησή του μέσα στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη βουλγαρική ιστοσελίδα Gong.bg, η ΑΕΚ δεν είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 25χρονο χαφ, καθώς στο παιχνίδι της απόκτησής του φέρεται να βρίσκεται και ο Ολυμπιακός.

Ο Μπουράς μετακόμισε στη Λέφσκι το περασμένο καλοκαίρι, όταν η βουλγαρική ομάδα κατέβαλε περίπου 300.000 ευρώ στην Αλζιέρ για την απόκτησή του. Μάλιστα, ο αλγερινός σύλλογος διατήρησε ποσοστό 25% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Στην πρώτη του σεζόν με τη Λέφσκι, ο Μπουράς κατέγραψε 37 συμμετοχές, σημείωσε 5 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα της Σόφιας.