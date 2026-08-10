Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και απολαμβάνοντας ένα ιδιαίτερο ταξίδι σε εξωτικό σκηνικό.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται εκεί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της, Πάρη, αλλά και στενούς φίλους, με τους οποίους μοιράζεται όμορφες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Η πρώτη έκπληξη ήρθε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η παρέα της είχε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό σκηνικό για τα γενέθλιά της. Ροζ μπαλόνια, τούρτα με τον αριθμό «33» και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της συνέθεσαν τη μικρή γιορτή, με την Ιωάννα Τούνη να σβήνει το κεράκι της μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Οι φίλοι της μοιράστηκαν στιγμές από τη βραδιά στα social media, συνοδεύοντάς τες με θερμές ευχές. «Χρόνια πολλά στην πανέμορφη κουμπάρα μου, την κολλητή μου! Σου αξίζουν τα πάντα. Σε αγαπώ», έγραψε μία από τις φίλες της.