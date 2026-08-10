Λευκή και Μάρκος: Η εκδίκηση γράφει την αρχή και ο έρωτας τη συνέχεια. Το «Κρίνο & αγκάθι», η νέα καθηλωτική σειρά εποχής, έρχεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Λευκή και Μάρκος. Μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό. Κι όμως, τους ενώνει το ίδιο βάρος: το παρελθόν που ζητά δικαίωση.

Εκείνη ζει μόνο για να πάρει εκδίκηση. Εκείνος, έχοντας ήδη θυσιάσει τα πάντα για να προστατεύσει την οικογένειά του, την αγάπησε πριν μάθει ποια πραγματικά είναι. Ανάμεσά τους, η εκδίκηση γράφει την αρχή μιας ιστορίας που μόνο ο έρωτας μπορεί να ανατρέψει. Γιατί κανείς τους δεν είναι προετοιμασμένος για αυτό που θα ακολουθήσει.

Η Λευκή μεγάλωσε μέσα στην απώλεια. Ο βίαιος θάνατος του αδελφού της, ο ξεριζωμός από την οικογένειά της και τα χρόνια στο ορφανοτροφείο τη διαμόρφωσαν σε μια γυναίκα που έμαθε να επιβιώνει χωρίς αγάπη, χωρίς ασφάλεια και χωρίς δικαιοσύνη. Όταν μπαίνει στη ζωή του Μάρκου, δεν αναζητά τη λύτρωση, αλλά την τιμωρία. Ο γάμος της μαζί του είναι το τελευταίο βήμα ενός σχεδίου εκδίκησης που ετοίμαζε για χρόνια.

Ο Μάρκος, όμως, δεν είναι ο άνθρωπος που εκείνη πιστεύει. Είναι ένας άντρας που θυσίασε τη ζωή και την ελευθερία του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για έναν φόνο που δεν διέπραξε, προκειμένου να προστατεύσει τον μικρό του αδελφό. Η φυλακή δεν τον λύγισε. Του στέρησε χρόνια από τη ζωή του, όχι όμως και τη δύναμη να αγαπά. Και τότε εμφανίστηκε η Λευκή. Μέσα από την αλληλογραφία τους γεννήθηκε η μοναδική ελπίδα που του επέτρεψε να ονειρευτεί ξανά.

Όταν οι δυο τους συναντιούνται, αρχίζει μια σχέση που έχει χτιστεί πάνω στο μεγαλύτερο ψέμα. Εκείνη βλέπει απέναντί της τον δολοφόνο του αδελφού της. Εκείνος τη γυναίκα με την οποία θέλει να περάσει την υπόλοιπη ζωή του.

Όσο η εκδίκηση μετατρέπεται σε έρωτα, οι βεβαιότητες της Λευκής καταρρέουν. Η οργή δίνει τη θέση της στην ενοχή, καθώς συνειδητοποιεί ότι αγαπά τον άνθρωπο που είχε ορκιστεί να καταστρέψει. Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος, ακόμη κι όταν ανακαλύπτει ποια πραγματικά είναι η Λευκή, επιλέγει να τη σώσει αντί να τη χάσει, προστατεύοντάς τη με τη σιωπή του.

Μπορεί η αγάπη να νικήσει την εκδίκηση; Πόσο βαρύ είναι το τίμημα της αλήθειας, όταν αυτή απειλεί να καταστρέψει τους πάντες;

Η ιστορία της Λευκής και του Μάρκου δεν είναι απλώς ένας μεγάλος έρωτας. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση, στο καθήκον και την καρδιά, στο ψέμα και την αλήθεια. Μια σχέση που γεννιέται μέσα από το σκοτάδι και δοκιμάζεται μέχρι τα άκρα, αποδεικνύοντας πως οι πιο δυνατές ιστορίες αγάπης είναι εκείνες που δεν έπρεπε ποτέ να υπάρξουν.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.