Πίσω από κάθε μεγάλη ιστορία, υπάρχει ένας κόσμος που αξίζει να ανακαλύψεις. Το πρώτο αποκλειστικό backstage φωτογραφικό υλικό από το «Κρίνο και Αγκάθι» αποκαλύπτει τις στιγμές από τα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Οι πρωταγωνιστές, τα σκηνικά και τα κοστούμια δίνουν ζωή σε μια ιστορία που ετοιμάζεται να ξεδιπλωθεί.

Μια νεαρή γυναίκα ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ένας άντρας επιστρέφει ύστερα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό. Οι οικογένειές τους είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή. Ένας έρωτας θα γεννηθεί πάνω σε ένα ψέμα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με μια ιστορία αγάπης και εκδίκησης, που θα δοκιμάσει τα όρια της αλήθειας, της συγχώρεσης και της μοίρας.