Ένα βήμα πριν από τη μετακίνησή του στη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, καθώς ο Γάλλος εξτρέμ έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους «Reds» για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του. Το επόμενο και καθοριστικό στάδιο αφορά πλέον τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται ήδη σε επαφές, αναζητώντας τη συμφωνία που θα επιτρέψει στον 23χρονο άσο να αφήσει το Παρίσι και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Premier League. Η προοπτική του αγγλικού πρωταθλήματος φαίνεται πως αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον ίδιο, ο οποίος εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Μπαρκολά βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Με την Παρί έχει πανηγυρίσει δύο συνεχόμενους τίτλους Champions League, ενώ σε ατομικό επίπεδο έχει καταγράψει 39 γκολ σε 152 εμφανίσεις με τον γαλλικό σύλλογο. Η αγωνιστική του εξέλιξη έχει οδηγήσει και σε σημαντική άνοδο της χρηματιστηριακής του αξίας.

Την περασμένη σεζόν στη Ligue 1 αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 11 γκολ σε 29 συμμετοχές. Πλέον, η Λίβερπουλ έχει εξασφαλίσει το «ναι» του παίκτη και περιμένει να βρει τη χρυσή τομή με την Παρί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.