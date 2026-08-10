Συγκινεί η Αφροδίτη Νέστορα για τη μητέρα της, η οποία βρήκε τόσο τραγικό και φριχτό θάνατο στην εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τραυματίστηκε επίσης από την έκρηξη του εμπρηστικού μηχανισμού και τη φωτιά που ακολούθησε, γράφει σε ανάρτησή της στο Facebook: «Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο».

«Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Η ανάρτησή της:

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο.

Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να «ποτίσουν» με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δυό ζωές.

Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά.

Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω.

Σ’ αγαπώ».