Τον απόλυτο τρόμο έζησαν εννέα άνδρες σε πολυκατοικία στη Μακατσκάλα του Νταγκεστάν της Ρωσίας, όταν το ασανσέρ στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε βλάβη και κατέρρευσε από ύψος περίπου 15 μέτρων, καταλήγοντας τέσσερις ορόφους χαμηλότερα.

Στο βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος, οι εννέα άνδρες φαίνονται στριμωγμένοι μέσα στο ασανσέρ, το οποίο είχε ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο χωρητικότητας. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ασανσέρ ήταν σχεδιασμένο να μεταφέρει έως έξι άτομα, όμως εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν μέσα εννέα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Ξαφνικά, η καμπίνα φαίνεται να υποχωρεί και να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα. Οι επιβάτες χάνουν την ισορροπία τους και αρκετοί εκσφενδονίζονται στο δάπεδο, καθώς το ασανσέρ κατρακυλά περίπου 15 μέτρα. Από την πτώση τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, ενώ τέσσερις έσπασαν τα πόδια τους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Το υπουργείο Υγείας του Νταγκεστάν ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται, αλλά η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ένα κτίριο με σοβαρά προβλήματα

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς το κτίριο όπου συνέβη το ατύχημα είχε ολοκληρωθεί το 2021, αλλά σύμφωνα με τις Αρχές δεν είχε λάβει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ούτε είχε παραδοθεί επίσημα στον δήμο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο κτίριο φέρεται να είναι ένα από περίπου 180 πολυώροφα κτίσματα στην περιοχή που έχουν χαρακτηριστεί ως μη αδειοδοτημένα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες στέγασης εξετάζουν πλέον αν το ασανσέρ λειτουργούσε νόμιμα και αν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος και αναζητά τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση της καμπίνας.

Το περιστατικό στο Νταγκεστάν θυμίζει ένα ακόμα τρομακτικό ατύχημα με ασανσέρ στην Ινδία. Ο Vatsalbhai Pancha βρισκόταν σε πολυκατοικία στο Βάλσαντ του Γκουτζαράτ και ετοιμαζόταν να βγει από το ασανσέρ, όταν η καμπίνα άρχισε ξαφνικά να ανεβαίνει.

Ο άνδρας πρόλαβε να βγει, όμως η απότομη κίνηση τον έκανε να πέσει στο έδαφος, ενώ για ελάχιστα εκατοστά απέφυγε να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και τον όροφο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, για τη βλάβη φέρεται να ευθυνόταν σοβαρό ηλεκτρικό πρόβλημα. Ο Pancha υπέστη εσωτερικά τραύματα, ενώ οι ένοικοι δήλωσαν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο τη στιγμή της δυσλειτουργίας.