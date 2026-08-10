Η Ταλούλα Γουίλις παντρεύτηκε. Η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ το Σάββατο 8 Αυγούστου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεΐ του Αϊντάχο.

Σύμφωνα με την Vogue, η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας μια custom εκρού δημιουργία από μεταξωτό σατέν και οργάντζα με εντυπωσιακή ουρά διακοσμημένη με φιόγκο και κεντημένες λεπτομέρειες με χάντρες.

Φέροντας την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Balenciaga, Πιερ Πάολο Πιτσιόλι, το νυφικό αποτελεί ένα από τα πρώτα που σχεδίασε από τη νέα του θέση στον διάσημο οίκο μόδας.

Όπως αποκάλυψε το περιοδικό, πρόκειται για ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής που χρειάστηκαν συνολικά 712 ώρες εργασίας, εκ των οποίων οι 405 αφιερώθηκαν στη ραφή και τις προσαρμογές στο ατελιέ, ενώ επιπλέον 9 ώρες χρειάστηκαν για το πέπλο. Επίσης για τη δημιουργία του, η Ταλούλα συνεργάστηκε και με τον επί χρόνια στυλίστα της μητέρας της, Μπραντ Γκορέσκι.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 2023, ενώ αρραβωνιάστηκε την παραμονή των Χριστουγέννων του 2024. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κόρη του Μπρους Γουίλις σε ανάρτησή της στο Instagram είχε μοιραστεί στιγμιότυπα και βίντεο από τη ρομαντική πρόταση γάμου συνοδεύοντάς τα με τη λιτή λεζάντα: «Κάθε μέρα».