Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που εξέτασαν ο Νταν και η Ντόρσι Σμιτς όταν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναζητήσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το ζευγάρι, έπειτα από 37 χρόνια γάμου, εξέτασε επίσης την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ταϊλάνδη, χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα του Forbes με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό το 2026.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Forbes, συγκαταλέγεται στις χώρες που αξίζει να εξετάσουν όσοι αναζητούν έναν προορισμό για τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση. Το αμερικανικό ζευγάρι, ωστόσο, κατέληξε τελικά στην Αλβανία, καθώς αναζητούσε έναν συνδυασμό χαμηλού κόστους διαβίωσης και συγκεκριμένης ατμόσφαιρας.

Γιατί οι Αμερικανοί εξετάζουν την Ελλάδα

Ο Νταν και η Ντόρσι Σμιτς ζούσαν στο Μπλάντσαρντ του Μίσιγκαν, μια αγροτική πόλη περίπου 3.100 κατοίκων, περίπου μία ώρα βόρεια του Γκραντ Ράπιντς. Είχαν ένα μεγάλο σπίτι σε έκταση 31 στρεμμάτων, ενώ το κόστος διαβίωσης στην περιοχή ήταν κατά 20% χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο των ΗΠΑ.

Παρά το σχετικά χαμηλό κόστος, το ζευγάρι αναζητούσε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, τον οποίο δεν ήταν βέβαιο ότι μπορούσε να εξασφαλίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ως διαφυλετικό ζευγάρι με φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις, δεν ήταν ικανοποιημένοι από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα.

«Δεν μπορούσαμε να βρούμε στις ΗΠΑ το είδος της ζωής που θέλαμε», δήλωσε ο 63χρονος Νταν, πρώην διευθυντής λειτουργίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της αναζήτησής τους, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία και Ταϊλάνδη ήταν μεταξύ των επιλογών που εξέτασαν. Η Ταϊλάνδη απορρίφθηκε επειδή, σύμφωνα με τον Νταν, ήταν υπερβολικά υγρή, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές δεν τους προσέφεραν τον συνδυασμό χαμηλού κόστους και ατμόσφαιρας που αναζητούσαν.

Η Αλβανία ήταν τελικά η επιλογή τους

Το ζευγάρι επέλεξε τελικά την Αλβανία, μια μικρή μεσογειακή χώρα με πληθυσμό 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία εγκατέλειψε την κομμουνιστική διακυβέρνηση το 1992.

Τον Απρίλιο μετακόμισαν στη Βλόρα, μια παραθαλάσσια πόλη 78.000 κατοίκων. Εκεί πληρώνουν 1.100 δολάρια τον μήνα για ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων κοντά στον παραλιακό πεζόδρομο Λουνγκομάρε, έναν πολυσύχναστο περίπατο μήκους τριών μιλίων με πολλά καφέ κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας.

Η τουριστική βίζα ενός έτους που διαθέτουν τους δίνει τον χρόνο να εξετάσουν την περιοχή και να αποφασίσουν εάν θα υποβάλουν αίτηση για μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή.

Η 66χρονη Ντόρσι, η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί μετά από καριέρα στον χώρο των καλλυντικών λιανικής, εξηγεί ότι το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μια πλήρη αλλαγή, πουλώντας το σπίτι του στο Μίσιγκαν και όλα τα υπάρχοντά του. «Αν πρόκειται να το κάνουμε, ας το κάνουμε μέχρι τέλους», ήταν η λογική τους.

Όσο για τα δύο ενήλικα παιδιά τους και τα τρία εγγόνια τους που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ο Νταν λέει: «Μπορούν να μας επισκέπτονται».

Η Ελλάδα σε μια ευρύτερη λίστα 96 προορισμών

Η Ελλάδα εντάσσεται σε μια ευρύτερη λίστα του Forbes, η οποία περιλαμβάνει 96 ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιοδότηση σε 24 διαφορετικές χώρες και πέντε ηπείρους. Από τις 24 χώρες της λίστας, οι 12 βρίσκονται στην Ευρώπη.

Στη φετινή επιλογή περιλαμβάνονται για πρώτη φορά ο Μαυρίκιος και το Βιετνάμ, το οποίο αποτελεί τη μοναδική χώρα που εξακολουθεί να είναι κομμουνιστική μεταξύ των χωρών της λίστας.

Σύμφωνα με το Forbes, οι χώρες που περιλαμβάνονται στην επιλογή δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν αρνητικά τους Αμερικανούς που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν εκεί εξαιτίας της αντι-μεταναστευτικής και υπέρ των δασμών ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, γενικά θεωρούν τους Αμερικανούς συνταξιούχους, εφόσον διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα από τη σύνταξή τους, οικονομικά επωφελείς.

Το βασικό πλεονέκτημα για πολλούς από τους προορισμούς της λίστας είναι το χαμηλότερο κόστος, κυρίως σε ό,τι αφορά τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη. Ορισμένες χώρες επιτρέπουν επίσης σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως για ένα ή δύο χρόνια, ώστε να εξετάσουν στην πράξη τις επιλογές τους για τη συνταξιοδότησή τους.

Τα κριτήρια για την επιλογή των προορισμών

Για την κατάρτιση της λίστας, το Forbes εξέτασε το σχετικό κόστος διαβίωσης, τη φορολογία, την ποιότητα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, την ευκολία επιστροφής στις ΗΠΑ για την επίσκεψη συγγενών, την εγκληματικότητα και την πολιτική αστάθεια, καθώς και τον κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης.

Εξετάστηκε επίσης το κατά πόσο είναι εύκολο να λάβει κάποιος άδεια παραμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στον τομέα της υγείας, το Forbes επισημαίνει ότι το Medicare δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό, ενώ η ιατρική περίθαλψη και η ασφάλιση είναι συνήθως πολύ φθηνότερες εκτός ΗΠΑ.

Παράλληλα, αξιολογήθηκε η γλωσσική ευκολία κάθε προορισμού, καθώς η κοινωνική απομόνωση μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα όταν τα αγγλικά δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και ο συνταξιούχος δεν μιλά τη βασική γλώσσα της χώρας.

Ελλάδα: Ένας πολιτιστικός θησαυρός στη Μεσόγειο

Το Forbes χαρακτηρίζει την Ελλάδα έναν «αρχαίο πολιτιστικό θησαυρό στη Μεσόγειο», σημειώνοντας ότι αποτελεί έναν πολιτιστικά πλούσιο προορισμό για όσους επιλέγουν να ζήσουν εκεί μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Η χώρα, με τα 6.000 νησιά της στη Μεσόγειο, απέναντι από την ηλιόλουστη Βαλκανική χερσόνησο, προσφέρει ένα περιβάλλον με έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με το Forbes, το κόστος διαβίωσης στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα μακριά από την Αθήνα, είναι τουλάχιστον κατά ένα τρίτο χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ.

Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη

Τέσσερις ελληνικές πόλεις και περιοχές ξεχωρίζει το Forbes ως δημοφιλείς επιλογές για συνταξιούχους: η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, η Κέρκυρα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας, η Καλαμάτα είναι μια πόλη στη νότια Ελλάδα, ενώ η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως πολιτιστικό κέντρο του Αιγαίου.

Το Forbes επισημαίνει ότι η Ελλάδα προσφέρει στους συνταξιούχους έναν συνδυασμό πολιτιστικού πλούτου και μεσογειακού περιβάλλοντος, ενώ το κόστος διαβίωσης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υγειονομική περίθαλψη και κόστος ζωής

Η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα θεωρείται καλή και οικονομικά προσιτή, σύμφωνα με το Forbes, ενώ απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Το κόστος ζωής είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ, με τη διαφορά να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στις περιοχές εκτός Αθήνας. Για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, το Forbes υπολογίζει ότι το κόστος διαβίωσης είναι κατά ένα τρίτο ή και περισσότερο χαμηλότερο από τον αμερικανικό μέσο όρο.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας θεωρείται χρήσιμη για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν στη χώρα, ενώ το ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας χαρακτηρίζεται χαμηλό.

Σχετικά εύκολη η παραμονή στην Ελλάδα

Το Forbes χαρακτηρίζει «αρκετά εύκολη» τη διαδικασία για την απόκτηση δικαιώματος παραμονής στην Ελλάδα.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι που εγκαθίστανται στη χώρα ξεκινούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποβάλλοντας αίτηση για ανανεώσιμη βίζα «Οικονομικά Ανεξάρτητου Ατόμου» (Financially Independent Person Visa). Για ένα ζευγάρι απαιτείται να αποδεικνύεται ελάχιστο ετήσιο παθητικό εισόδημα περίπου 60.000 δολαρίων.

Η Ελλάδα διαθέτει επίσης διετή βίζα ψηφιακού νομάδα για εργαζομένους εξ αποστάσεως. Ο χρόνος παραμονής με τη συγκεκριμένη βίζα μπορεί να υπολογιστεί στην πενταετία που απαιτείται για την απόκτηση μόνιμης άδειας διαμονής.

Το Forbes συνιστά τη βοήθεια επαγγελματία για τη διαδικασία εγκατάστασης και απόκτησης του δικαιώματος παραμονής.

Φορολογία και κλιματικοί κίνδυνοι

Σύμφωνα με το Forbes, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ διαθέτουν φορολογική συμφωνία που εμποδίζει τη διπλή φορολόγηση. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται επίσης προνομιακός φορολογικός συντελεστής για αλλοδαπούς συνταξιούχους.

Ωστόσο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντική έκθεση στην κλιματική αλλαγή και στους κινδύνους από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών.

Ένα ακόμη μειονέκτημα που επισημαίνει το Forbes αφορά την απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι πτήσεις προς τις ΗΠΑ είναι μακρινές.

Παρά τους συγκεκριμένους κινδύνους και τις δυσκολίες, η Ελλάδα καταγράφεται από το Forbes ως ένας από τους προορισμούς που αξίζει να εξετάσουν οι συνταξιούχοι, με την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν τις τέσσερις επιλογές που ξεχωρίζει το δημοσίευμα.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Δείτε τι γράφει το Forbes για το σύστημα της υγείας μας»

Στο αφιέρωμα του Forbes για την Ελλάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση, επισημαίνοντας την αναφορά του αμερικανικού περιοδικού και ιστότοπου στο ελληνικό Σύστημα Υγείας.

Αφιέρωμα ενός από τα μεγαλύτερα περιοδικά και sites του πλανήτου στην Ελλάδα, του @Forbes και δείτε τί γράφει για το Σύστημα της Υγείας μας…καλό δεκαπενταύγουστο φίλοι μου, μακρυά από την μιζέρια και την γκρίνια που θέλουν να μας επιβάλουν https://t.co/2ygnsyt5H3 pic.twitter.com/YISK28mWHv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 10, 2026

«Αφιέρωμα ενός από τα μεγαλύτερα περιοδικά και sites του πλανήτη στην Ελλάδα, του Forbes και δείτε τι γράφει για το Σύστημα της Υγείας μας… καλό Δεκαπενταύγουστο φίλοι μου, μακριά από τη μιζέρια και την γκρίνια που θέλουν να μας επιβάλουν», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.