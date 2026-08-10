Νέα διάσταση παίρνει η κρίση που έχει ξεσπάσει στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς UEFA, Concacaf και AFC προχώρησαν σε κοινή παρέμβαση με αποδέκτη τη FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Οι πρόεδροι των τριών συνομοσπονδιών, Αλεξάντερ Τσέφεριν, Σεΐχης Σαλμάν Μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα και Βίκτορ Μονταλιάνι, συνυπογράφουν επιστολή με ιδιαίτερα αυστηρό περιεχόμενο, μέσω της οποίας ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να αποχωρήσει από τη θέση του και να μην διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία στις εκλογές του ερχόμενου Μαρτίου. Παράλληλα, του δίνουν τη δυνατότητα να αποχωρήσει «αξιοπρεπώς».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του «FIFA Forward Enterprise», το σχέδιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς προέβλεπε τη δυνατότητα εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων σε συμφέροντα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρότι η συγκεκριμένη πρόταση αποσύρθηκε, οι τρεις συνομοσπονδίες θεωρούν ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει.

Στην κοινή τους τοποθέτηση υποστηρίζουν πως το πρόβλημα υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς, σύμφωνα με τις UEFA, AFC και Concacaf, το σχέδιο προωθήθηκε με εξαιρετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις εθνικές ομοσπονδίες και τους υπόλοιπους φορείς.

Ανεξάρτητη έρευνα ζητούν οι τρεις συνομοσπονδίες

Παράλληλα, οι τρεις συνομοσπονδίες απορρίπτουν ως ανεπαρκή την προοπτική μιας εσωτερικής διερεύνησης από τη FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει γνωστοποιήσει ότι θα καταρτίσει πλήρη έκθεση για όσα συνέβησαν και θα την παρουσιάσει στο Συμβούλιό της.

Για UEFA, AFC και Concacaf, ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη ανεξαρτησία. Γι’ αυτό και ζητούν η έρευνα να ανατεθεί σε απολύτως ανεξάρτητο τρίτο μέρος, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή της διοίκησης της FIFA, των εργαζομένων της ή άλλου προσώπου που συνδέεται άμεσα με το ποδόσφαιρο.

Στην επιστολή γίνεται, μάλιστα, σαφές ότι η απόπειρα παραχώρησης σε ιδιώτες συμφέροντος που συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αντιμετωπίζεται από τις τρεις συνομοσπονδίες ως μια απλή αστοχία στη διαδικασία. Τη χαρακτηρίζουν σοβαρό σφάλμα κρίσης, το οποίο έχει προκαλέσει πλήγμα στην εμπιστοσύνη προς την ηγεσία της FIFA.

Το ύφος της παρέμβασης αποτυπώνει και το βάθος της αντιπαράθεσης. «Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν αποτελεί ιδιοκτησία. Είναι καθήκον απέναντι στην ποδοσφαιρική οικογένεια που σου εμπιστεύεται αυτή την ευθύνη», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, οι τρεις συνομοσπονδίες ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους, υπογραμμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη διαρρηγνύεται όταν ένα πρόσωπο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τη συλλογικότητα που του έχει αναθέσει την εξουσία.

Με δεδομένες τις συγκεκριμένες θέσεις, η απόσυρση του «FIFA Forward Enterprise» δεν φαίνεται να αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Αντίθετα, η κοινή επιστολή UEFA, Concacaf και AFC μεταφέρει πλέον τη συζήτηση από το ίδιο το σχέδιο στο ζήτημα της διοίκησης και της αξιοπιστίας της FIFA.