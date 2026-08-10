Στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Κρίστιαν Κάσερες, με δημοσίευμα από το εξωτερικό να υποστηρίζει πως ο Βενεζουελάνος μέσος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους». Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την Τουλούζ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Ολυμπιακός εξετάζει λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του και ο Κάσερες αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ελλάδα, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους φαίνεται πως βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα, καθώς υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά του παίκτη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναζητά περαιτέρω λύσεις για τον άξονα της ομάδας του.

Από τη Βενεζουέλα στο MLS και την Τουλούζ

Ο Κρίστιαν Κάσερες έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ατλέτικο Βενεζουέλα, προτού μετακινηθεί στη Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα. Εκεί άλλαξε αγωνιστικό ρόλο, καθώς από επιθετικός μετατράπηκε σε μέσο. Σε ηλικία μόλις 16 ετών πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα, τονίζοντας από νωρίς το ταλέντο του. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 κατέγραψε 15 συμμετοχές και ένα γκολ.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν οι Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς. Αρχικά αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όμως σύντομα κέρδισε θέση στο βασικό ρόστερ. Από το 2018 έως το 2023 κατέγραψε 116 συμμετοχές στο MLS, με απολογισμό 14 γκολ και 19 ασίστ, ενώ το 2018 πανηγύρισε την κατάκτηση του Supporters’ Shield.

Το καλοκαίρι του 2023 άνοιξε για τον Κάσερες το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, με την Τουλούζ να αποτελεί τον επόμενο προορισμό του. Έκτοτε αγωνίζεται στη γαλλική ομάδα ως κεντρικός μέσος, έχοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με το Transfermarkt. Πλέον, το όνομά του βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ του Ολυμπιακού.