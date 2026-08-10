Μια συμφωνία που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρίσκεται, σύμφωνα με το Sky News, προ των πυλών. Η Fenway Sports Group (FSG), η οποία έχει τον έλεγχο της Λίβερπουλ από το 2010, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση περίπου του 1/3 των μετοχών του αγγλικού συλλόγου σε επενδυτική κοινοπραξία.

Στο συγκεκριμένο σχήμα συμμετέχουν ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο Εντουάρντο Σαβερίν, ένας εκ των συνιδρυτών του Facebook. Την ηγεσία της κοινοπραξίας έχει αναλάβει ο Αμίτ Μπάτια, γαμπρός του Ινδού δισεκατομμυριούχου Λάκσμι Μιτάλ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα διατηρούσε μετοχική σχέση με την ΚΠΡ.

Οι επαφές βρίσκονται πλέον σε τελικό στάδιο και η ανακοίνωση της συμφωνίας είναι πιθανό να γίνει ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Ωστόσο, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο η ολοκλήρωση της διαδικασίας να μετατεθεί για τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οικονομική διάσταση της συμφωνίας. Η επένδυση φέρεται να αποτιμά συνολικά τη Λίβερπουλ στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που θα την κατατάξει μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτικών συμφωνιών στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Τα οικονομικά μεγέθη των βασικών προσώπων της κοινοπραξίας ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία του deal. Η περιουσία του Τζεφ Μπέζος υπολογίζεται σε περισσότερα από 280 δισ. δολάρια, ενώ του Εντουάρντο Σαβερίν ξεπερνά τα 32 δισ. δολάρια.

Η FSG είχε ανοίξει από το 2023 την πόρτα σε εξωτερικές επενδύσεις. Ο Τζον Γ. Χένρι είχε τότε επιβεβαιώσει πως η Λίβερπουλ αναζητούσε επενδυτικούς συμμάχους, ενώ αργότερα εκείνη τη χρονιά ο σύλλογος συμφώνησε με την Dynasty Equity. Η παγκόσμια εταιρεία αθλητικών επενδύσεων τοποθέτησε στη Λίβερπουλ ποσό που υπολογίζεται μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εφόσον ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία, το ιδιοκτησιακό σχήμα των «Reds» θα ενισχυθεί με ορισμένα από τα πλέον ισχυρά οικονομικά ονόματα του πλανήτη.