Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε το πρωί της Δευτέρας (10/08) με προορισμό την Ολλανδία, όπου την Τρίτη (11/08, 20:30 MEGA) θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν στη ρεβάνς του 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με φόντο την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να παρουσιάσουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση και να διεκδικήσουν στην έδρα της ολλανδικής ομάδας το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα, με στόχο να διορθώσει τις αδυναμίες που εμφάνισε η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Εφόσον έρθει η πρόκριση, ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αφήνει ανοικτή την υπόθεση πρόκριση, με τους Πειραιώτες να ταξιδεύουν στην Ολλανδία έχοντας πίστη στις δυνατότητές τους. Η πρόσφατη ήττα της Ναϊμέγκεν από την Τέλσταρ στο ολλανδικό πρωτάθλημα δεν αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων».

Η αποστολή αναχώρησε αρχικά για το Βέζεν της Γερμανίας και από εκεί θα συνεχίσει οδικώς για το Ναϊμέγκεν. Ο Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του 24 ποδοσφαιριστές, με τον Σαντιάγκο Έσε να επιστρέφει μετά την αποθεραπεία του και τον νεοαποκτηθέντα τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στις επιλογές. Οι δύο συγκεκριμένες παρουσίες αποτελούν τις αλλαγές σε σχέση με την αποστολή του πρώτου αγώνα.

Η αποστολή: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.