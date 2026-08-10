Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς το μελτέμι θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρό στο Αιγαίο, την ώρα που η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, με την αλλαγή να γίνεται περισσότερο αισθητή από την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο υδράργυρος στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πέσει στους 30-32 βαθμούς, ενώ την ίδια στιγμή οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Πέμπτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κινηθούν προς τη χώρα. Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, διαμορφώνοντας ένα αρκετά πιο δροσερό σκηνικό για τον Δεκαπενταύγουστο.

Το ισχυρό μελτέμι, ωστόσο, αποτελεί τον βασικό παράγοντα που χρειάζεται προσοχή, καθώς οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το πρόβλημα ενδέχεται να γίνει εντονότερο κατά τις ημέρες των μετακινήσεων για τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και κατά την έναρξη της επιστροφής των εκδρομέων.

Αίθριος ο καιρός, με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Για σήμερα, το σκηνικό θα είναι κατά βάση αίθριο, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη οι νεφώσεις σχετίζονται με την επικράτηση των βορείων ανέμων, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή της Πίνδου. Πρόκειται για φαινόμενα που θα έχουν πρόσκαιρο και τοπικό χαρακτήρα.

Οι άνεμοι, πάντως, θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ημέρας. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του στενού του Καφηρέα, επηρεάζοντας τη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες. Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένονται στην Άνδρο και την Τήνο.

Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ ισχυροί θα είναι και στην Κρήτη. Ειδικά στη νότια Κρήτη, η μορφολογία του νησιού ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών ριπών, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Πιο ήπιες θα είναι οι συνθήκες στο Ιόνιο. Εκεί οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια του απογεύματος και θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία

Παρά τους ισχυρούς βοριάδες, η ζέστη θα παραμείνει αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 βαθμούς και κατά τόπους τους 39.

Στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 36-37 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν περίπου τους 37 βαθμούς.

Αρκετά διαφορετική θα είναι η εικόνα στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί το μελτέμι θα λειτουργήσει ως παράγοντας περιορισμού της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες να διατηρείται κοντά στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες, καθώς στην περιοχή μεταφέρονται θερμές αέριες μάζες από την Τουρκία.

Η Αναστασία Τυράσκη σημείωσε, πάντως, ότι το μελτέμι, παρά τη δροσιστική επίδραση που έχει σε αρκετές περιοχές, μπορεί σε άλλες να είναι θερμό και ξηρό εξαιτίας των καταβατικών ανέμων. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, η συγκεκριμένη κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σήμερα σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Την Τρίτη, οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο, ωστόσο η έντασή τους θα είναι μικρότερη σε σχέση με σήμερα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, με τις ισχυρότερες εντάσεις να εντοπίζονται στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και τις θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Αττική.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν και πάλι στη δυτική Ελλάδα και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς.

Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις θα κυλήσει και η Τετάρτη. Το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο και στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την περιοχή κοντά στην Αττική οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη. Η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τα βόρεια τμήματα της χώρας θα ανοίξει τον δρόμο για την κάθοδο πιο δροσερών αέριων μαζών προς την Ελλάδα, με το μελτέμι να συμβάλλει επίσης στη μεταβολή των θερμοκρασιών.

Η πτώση θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα περιοριστούν περίπου στους 30-32 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα διαμορφωθούν μεταξύ 30 και 36 βαθμών.

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν νέα σημαντική ενίσχυση. Το μελτέμι στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και τα 9 μποφόρ, εξέλιξη που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι μετακινήσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Στη συνέχεια, οι άνεμοι αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος, όπως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να περάσουν με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που θα έχουν προηγηθεί.