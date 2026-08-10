Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να παραδοθεί στην κυκλοφορία η παλαιά λεωφόρος Ποσειδώνος, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη νέα γέφυρα. Η γέφυρα, που εκτείνεται από τη Λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, επανέρχεται σταδιακά στην καθημερινότητα της περιοχής, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η παράδοση αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί καθαρισμοί.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να καταργηθούν όλες οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμο Καλλιθέας, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση στην παλαιά παραλιακή, στο ύψος του ποταμού Ιλισού, διευκολύνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόσβαση στην περιοχή.

Έργο με αντιπλημμυρική σημασία

Η νέα γέφυρα αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, καθώς αντικαθιστά την παλαιότερη κατασκευή που δημιουργούσε προβλήματα στη ροή των υδάτων του Ιλισού.

Η παλαιά γέφυρα διέθετε χαρακτηριστικές καμπύλες κατασκευές στο κάτω μέρος, οι οποίες περιόριζαν τη ροή του ποταμού και ευνοούσαν τη συσσώρευση φερτών υλικών. Η νέα υποδομή σχεδιάστηκε ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του σημείου.

Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

Τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία

Η εκτέλεση των εργασιών είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις και προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς οι περιορισμοί στην κυκλοφορία επηρέασαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την Καλλιθέα, το Μοσχάτο και την περιοχή των Τζιτζιφιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με την ολοκλήρωση της νέας γέφυρας, η περιοχή επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς και οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαύσουν την συγκεκριμένη διαδρομή χωρίς προβλήματα πλέον και με μια ολοκαίνουργια γέφυρα.