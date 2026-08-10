Διπλό ραντεβού με την επιστροφή ενοικίου έχουν το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται τον Σεπτέμβριο και θα αφορούν αναδρομικά τα ενοίκια του 2024, ενώ θα ακολουθήσει νέα καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025. Ανάλογα με το εάν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025, το συνολικό όφελος μπορεί να αντιστοιχεί έως και σε 3 ή 4 μηνιαία ενοίκια από τα 24 που κατέβαλαν τη διετία 2024-2025.

Για τις πληρωμές του Σεπτεμβρίου προβλέπονται δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.

Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, για παράδειγμα επειδή υπερέβαιναν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Η επιστροφή ενοικίου για τους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθεί η ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Όταν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία, η συγκεκριμένη πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12, ώστε συνολικά να φτάνει στα δύο ενοίκια.

Ποιοι μπαίνουν στη λίστα

Δικαιούχοι είναι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του έτους αναφοράς σε δημόσια σχολική μονάδα στις περιοχές που καλύπτει το μέτρο. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ. Το μέτρο καλύπτει ακόμη το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Κύρια ή δεύτερη κατοικία

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου το μισθωμένο ακίνητο έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία. Καλύπτονται και εργαζόμενοι οι οποίοι νοικιάζουν δεύτερη κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Από το 2025 και για κάθε επόμενο έτος, η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ποσού των ενοικίων που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος. Εάν μέσα στην ίδια χρονιά ο δικαιούχος άλλαξε κατοικία, συνυπολογίζονται τα μισθώματα που καταβλήθηκαν για όλες τις επιλέξιμες κατοικίες. Για όσους δικαιούνται παράλληλα την υφιστάμενη επιστροφή ενός ενοικίου, η πρόσθετη ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως για κάθε έτος καταβολής ενοικίων. Το όριο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου και του ή της συζύγου. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για καθέναν από τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.