Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν τώρα μπροστά τους το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν, ωστόσο οι επαφές για προσθήκες καλά κρατούν και ενώ οι Πειραιώτες έκαναν την κρούση τους για τον Κάσερες.

Στον Ολυμπιακό έχουν ως μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων τους την απόκτηση – τουλάχιστον ενός – χαφ. Είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα για την ομάδα και για να ενισχυθεί περαιτέρω το σύνολο του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σε αυτήν την χρονική συγκυρία το βάρος έχει πέσει σε 4 περιπτώσεις παικτών για τον άξονα εκ των οποίων δεσπόζουν οι περιπτώσεις των Κάσερες και Καντιού για τις οποίες είχε ήδη κάνει τις επαφές του ο πειραϊκός σύλλογος. Οι προτεραιότητες είναι δηλαδή οι υποθέσεις των δύο αυτών χαφ.

Ο 26χρονος Κρίστιαν Κάσερες είναι ένας φοβερά ποιοτικός χαφ της Τουλούζ. Διεθνής με τη χώρα του, τη Βενεζουέλα και αρχηγός της. Τη σεζόν που προηγήθηκε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι, είχε 34 αγώνες στα πόδια του. Κατέγραψε στο σύνολο 2 γκολ και 5 ασίστ. Ο σύλλογός του έφτανε να αξιώνει έως 10 εκατ. ευρώ ή και λίγο παραπάνω. Είναι δηλαδή μία περίπτωση αισθητά δύσκολη. Παρόλα αυτά (παρά τις σχετικές δυσκολίες που υπάρχουν δηλαδή) ο Ολυμπιακός έκανε ήδη την κίνησή του για τον παίκτη του με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κατέθεσε την προσφορά του προς την ομάδα της Τουλούζ με στόχο φυσικά να κάνει δικό του τον παίκτη.

Ο 2ος βασικός στόχος για τον άξονα είναι ο πανύψηλος Νοά Καντιού της Λοριάν. Κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και διεθνής με τη Γουαδελούπη που παίζει σε όλες τις θέσεις του άξονα. Πέρυσι είχε 28 αγώνες και σε αυτούς σκόραρε στο σύνολο 3 φορές και είχε και 2 ασίστ. Δεν θα πρέπει δε να αποκλειστεί η πιθανότητα να αποκτηθούν 2 χαφ στο σύνολο από τους Ερυθρόλευκους.