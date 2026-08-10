Ο Κώστας Τσουρός επέλεξε τη Σκιάθο για να απολαύσει μερικές από τις καλοκαιρινές του ημέρες, επιστρέφοντας σε ένα μέρος με το οποίο τον συνδέουν πολλά περισσότερα από όμορφες αναμνήσεις.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί των Σποράδων, με θάλασσα, καταπράσινα τοπία και εικόνες από τις εξορμήσεις του να πρωταγωνιστούν στην ανάρτησή του.

«Στη Σκιάθο όλα μπορείς να τα δεις!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών του, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια γεύση από τις ημέρες του στο νησί.

Η ιδιαίτερη σχέση του Κώστα Τσουρού με τη Σκιάθο

Η επιλογή της Σκιάθου μόνο τυχαία δεν είναι για τον Κώστα Τσουρό. Παρότι έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, η καταγωγή του είναι από τη Σκιάθο, αλλά και από τη Ζαγορά Πηλίου, ενώ ο ίδιος επιστρέφει συχνά στο νησί, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsbeast, ο Κώστας Τσουρός είχε αναφερθεί στην περίοδο κατά την οποία είχε σπουδάσει φιλόλογος και δίδασκε σε φροντιστήριο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ονειρευόταν να γίνει καθηγητής στη Σκιάθο.

Στην ερώτηση «Σπούδασες φιλόλογος, δίδασκες σε φροντιστήριο και όνειρό σου ήταν να γίνεις καθηγητής στη Σκιάθο. Πώς προέκυψε η δημοσιογραφία; Τι ήταν αυτό που σε συνεπήρε και άλλαξες δουλειά;», είχε απαντήσει:

«Μου κέντρισε το ενδιαφέρον η αδρεναλίνη αυτής της δουλειάς. Επειδή ήμουν στην παραγωγή του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ ως διορθωτής των κειμένων, έβλεπα όλη αυτή την αδρεναλίνη και την ταχύτητα που έπρεπε να προλάβεις να πεις την είδηση. Αυτή την αδρεναλίνη δεν την είχε το καθηγητηλίκι. Η δημοσιογραφία προέκυψε εντελώς τυχαία. Ξαφνικά μου είπανε κάνε κάτι, επειδή δεν υπήρχε κάποιος να το κάνει, έκανα στη συνέχεια μια τηλεφωνική συνέντευξη και τους άρεσα και άρχισαν να μου δίνουν θέματα».