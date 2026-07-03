Τίτλοι τέλους πέφτουν στη συνεργασία του ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό, με το κανάλι να ανακοινώνει επίσημα τη λήξη της κοινής τους πορείας.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εκπομπή «Το ‘χουμε!», με τον σταθμό να τον ευχαριστεί δημόσια για τη συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές.

Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.