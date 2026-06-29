Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ, έναν σχεδόν μήνα μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Happy Day» ο παρουσιαστής και οι άνθρωποι του σταθμού είχαν συνάντηση και, έπειτα από αρκετές συζητήσεις, αποφάσισαν από κοινού να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Έτσι, ο Κώστας Τσουρός κλείνει τον κύκλο του στον ΣΚΑΪ και πλέον είναι ελεύθερος να εξετάσει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή παραμένει ανοιχτό, με τον ίδιο να καλείται να αποφασίσει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του στην τηλεόραση.