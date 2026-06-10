Ο Κώστας Τσουρός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και τα μαθήματα που του έδωσε το πρόωρο φινάλε της εκπομπής του «Το ‘Χούμε».

«Ήταν λίγο προβληματική η φετινή σεζόν, αλλά όλα έχουν τα μαθήματά τους. Δεν έχω να πω και πολλά δηλαδή. Ξέρεις, είναι και η φάση τώρα που προσπαθώ να βάλω και τον εγκέφαλό μου σε τάξη, οπότε δεν έχω και πολλά να πω. Κοίτα, δεν έχω να πω κάτι για το επόμενο βήμα, όταν είναι κάτι θα το μάθετε. Ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ και είναι προτεραιότητα εκ των πραγμάτων ο ΣΚΑΪ. Αλλά δεν έχω κάτι να πω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.