Ο Κώστας Τσουρός συγκίνησε τους συνεργάτες του, μία ημέρα πριν πέσει οριστικά η αυλαία της εκπομπής «Το ’Χουμε». «Θα κληθούμε να αποχαιρετήσουμε το τηλεοπτικό κοινό», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Η Τζώρτζια Γεωργίου, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Δέσποινα Τσόκου και η Ναταλία Αργυράκη δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Κλείνοντας την χθεσινή εκπομπή, την Πέμπτη 28 Μαΐου, ο Κώστας Τσουρός ανέφερε στους συνεργάτες του: «Είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά ήθελα να μπορέσετε να εκφράσετε κι εσείς τα συναισθήματά σας, γιατί αύριο θα είναι μία διαφορετική μέρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ για την συμπεριφορά σας, για την στάση σας κυρίως εκτός αέρα, γιατί εντός αέρα είναι πάνω κάτω δεδομένη. Εκτός αέρα φαίνονται οι άνθρωποι και σας ευχαριστώ πολύ γι΄ αυτό. Αύριο ελάτε να χαιρετηθούμε στην τελευταία μας εκπομπή».