Καθηλωτικό το φινάλε για την αγαπημένη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Οι ήρωες οδηγούνται στα άκρα, μυστικά αποκαλύπτονται, λογαριασμοί κλείνουν και οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα, σε δύο συγκλονιστικά επεισόδια γεμάτα ένταση, ανατροπές και δυνατές συναισθηματικές στιγμές. Ένα μεγάλο τηλεοπτικό φινάλε, όπου τίποτα δεν μένει ίδιο στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026, στις 23:30 – Επεισόδιο 59

Η Άντζελα με τη Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αμερική κι η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα τη Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν μαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συμβεί με την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη. Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχμάλωτη», προκειμένου να μη φύγει και σκάσει η βόμβα με το εμπόρευμα όπλων στα χέρια του.

Τρίτη 02 Ιουνίου 2026, στις 23:30 – Επεισόδιο 60

Έρχεται η ώρα για τη Λένα, μετά από τόσο καιρό πόνου και δακρύων, να βρει την ηρεμία της και με τη βοήθεια του πιστού Ανδρέα να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Η Αλεξάνδρα θα πρέπει αντίθετα να πληρώσει για ό,τι έχει προκαλέσει, για τις πράξεις της αλλά και τις δολοπλοκίες που είχαν τραγικές συνέπειες για τόσο κόσμο… Τα γράμματα που άφησε ο Ορέστης στη μητέρα και την αδερφή του, τις συγκινούν βαθιά. Από την καρδιά τους οι ευχές για μία νέα σελίδα στην Αμερική μαζί με την αγαπημένη του Βούλα. Ο Σπύρος Γιάμαρης δέχεται συγχαρητήρια από την υπηρεσία του και παίρνει προαγωγή. Μοιράζεται τη χαρά του με τη Γαλήνη μέχρι που τα γεγονότα τους προλαβαίνουν. Ο Ντίνος Βούλγαρης αφού προσπάθησε, μάταια, να επιβληθεί στην οικογένειά του, καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι γι’ αυτόν είναι χαμένο και τότε γίνεται πολύ επικίνδυνος. Κι ενώ ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone κι ο καπετάν-Μανώλης με τη Φωφώ φεύγουν για τη Σύρα, ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση… Και στην Τρούμπα, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται, η πόρτα του cabaret κλείνει κι η ζωή συνεχίζεται…

Η μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του ’60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη!

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.