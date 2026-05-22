Η σειρά Porto Leone έρχεται από την επόμενη εβδομάδα με δύο νέα επεισόδια όπου αυτή τη φορά ο Γιάμαρης μαθαίνει από την Καίτη τι έγινε στην αποθήκη με τη Γαλήνη.

Μη χάσεις τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 57

Η επιστροφή της κακοποιημένης Γαλήνης στο σπίτι δημιουργεί αναπάντητα ερωτήματα. Ασπίδα της απέναντι στην σκληρότητα του Βούλγαρη είναι ο Μανώλης καθώς και ο Ορέστης που, παρόλη την ταραχή που του έχει δημιουργήσει η συνάντηση του µε την Βούλα και η κουβέντα που έκαναν για την εγκυμοσύνη της, είναι δίπλα της.

Ο Αντρέας ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα είναι αυτή που κρύβεται πίσω από την απαγωγή του παιδιού του Στράτου, με εκείνη να καταφέρνει να τον πείσει ότι τα κίνητρα της Λένας δεν είναι αυτά που φαίνονται. Η Καίτη καταφέρνει να ξεφύγει από τους ανθρώπους του Καπετανάκου, την ίδια στιγμή που η Ξένη αποφασίζει να κάνει έφοδο στο σπίτι του Καπετανάκου για να πάρει πίσω το παιδί. Τέλος, ο Γιάμαρης μαθαίνει την φριχτή αλήθεια για τα μαρτύρια που πέρασε η Γαλήνη.

Μη χάσεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 58

Ο Γιάµαρης εισβάλλει στο σπίτι του Βούλγαρη και ζητά να µάθει από τη Γαλήνη τι της συνέβη, πράγμα που εξοργίζει τον Ντίνο. Η Λένα εξηγεί στον Αντρέα την εμπλοκή της Αλεξάνδρας στην απαγωγή του παιδιού και εκείνος της υπόσχεται ότι θα την βοηθήσει.

Ο Καπετανάκος ειδοποιείται για την αποθήκη και όταν ο Γιάµαρης µε τους άλλους κάνει έφοδο, την βρίσκουν άδεια. Εξοργισμένος, χτυπά τον Στελάρα και ζητά εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα, η οποία του δηλώνει ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Η Ξένη ειδοποιεί την οικογένεια Βούλγαρη για το πού κρατούν το παιδί, ενώ ο Γιάµαρης μαθαίνει από την Καίτη τι έγινε στην αποθήκη με τη Γαλήνη και τον Φαναριώτη, καθώς και δεδομένα που θα τον βοηθήσουν να φτάσει στα ίχνη του.

