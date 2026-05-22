Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να γράψουν ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο ιστορικές μονομαχίες της Euroleague, καθώς θα τεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

Οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο της Φενέρμπαχτσε με 79-61 στο Telekom Center Athens. Λίγες ώρες αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό και έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση έχει ιστορική διάσταση, καθώς Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, κάτι που μετατρέπει το ζευγάρι σε ένα από τα πιο εμβληματικά της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ένας τελικός με ανοιχτούς λογαριασμούς

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει το προβάδισμα στις προηγούμενες μάχες τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό, με τρεις νίκες σε τέσσερις τελικούς. Η μοναδική «ερυθρόλευκη» νίκη ήρθε το 2013 στο Λονδίνο, όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, επικρατώντας με 100-88. Η Euroleague καταγράφει τους τελικούς του 2015 και του 2023 ως κατακτήσεις της Ρεάλ, ενώ το 2013 ως κατάκτηση του Ολυμπιακού.

Ο φετινός τελικός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή οι δύο ομάδες έχουν πίσω τους μια μακρά ιστορία πόνου, ρεβάνς, μεγάλων προσωπικοτήτων και στιγμών που έμειναν χαραγμένες στην ευρωπαϊκή μπασκετική μνήμη.

1995: Το τείχος του Σαμπόνις στη Σαραγόσα

Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των δύο ομάδων σε τελικό έγινε το 1995 στη Σαραγόσα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά βρήκε απέναντί του έναν σχεδόν ανίκητο Άρβιντας Σαμπόνις.

Ο Λιθουανός γίγαντας κυριάρχησε στη ρακέτα και οδήγησε τη Ρεάλ στη νίκη με 73-61, στερώντας από τον Ολυμπιακό το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Εκείνη η βραδιά έμεινε ως μια από τις πιο πικρές αναμνήσεις των «ερυθρολεύκων», αλλά και ως σταθμός στη διαδρομή που δύο χρόνια αργότερα θα οδηγούσε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης.

2013: Ο Σπανούλης πήρε τ’ όπλο του στο Λονδίνο

Δεκαοκτώ χρόνια μετά, οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά στον τελικό, αυτή τη φορά στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ήδη γράψει ιστορία έναν χρόνο νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη και πήγαινε για το back-to-back.

Η Ρεάλ ξεκίνησε δυνατά, όμως ο Ολυμπιακός γύρισε το παιχνίδι με μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις του σε τελικό. Το τελικό 100-88 σφράγισε τη δεύτερη συνεχόμενη ευρωπαϊκή κούπα των Πειραιωτών και επιβεβαίωσε ότι εκείνη η ομάδα είχε χαρακτήρα αυτοκρατορίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος πήρε μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε ολόκληρη τη ροή του τελικού. Ήταν η βραδιά που ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι δεν είχε απλώς κάνει ένα θαύμα το 2012· είχε χτίσει ομάδα που μπορούσε να κυριαρχήσει στην Ευρώπη.

2015: Η ρεβάνς της Ρεάλ στη Μαδρίτη

Το 2015, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη δική της ρεβάνς, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό της. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό με μια ακόμη μεγάλη ανατροπή, αλλά στον τελικό η Ρεάλ ήταν αποφασισμένη να μη χάσει άλλη ευκαιρία.

Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 78-59 και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης. Ήταν ένας τελικός στον οποίο η Ρεάλ είχε περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και την ώθηση της έδρας, με παίκτες όπως οι Σέρχιο Γιουλ, Ρούντι Φερνάντεθ, Γκουστάβο Αγιόν και Τζέισι Κάρολ να καθορίζουν την εικόνα του αγώνα.

2023: Η «κατάρα» του Γιουλ στο Κάουνας

Η πιο δραματική σελίδα της αντιπαλότητας γράφτηκε στο Κάουνας το 2023. Ο Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή σεζόν, είχε φτάσει στον τελικό με την αύρα της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης και βρέθηκε μια ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου.

Όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Σέρχιο Γιουλ πέτυχε το σουτ που πάγωσε τον Ολυμπιακό και τους φίλους του. Με το καλάθι μπροστά στον Μουστάφα Φαλ, η Ρεάλ επικράτησε με 79-78 και κατέκτησε ακόμη μία Euroleague, αφήνοντας τους «ερυθρόλευκους» με την πιο πικρή δυνατή αίσθηση: ότι είχαν αγγίξει την κορυφή, αλλά την έχασαν στο τελευταίο σουτ.

Ο τελικός του 2023 παραμένει ανοιχτή πληγή για τον Ολυμπιακό. Και γι’ αυτό ο τελικός της Αθήνας δεν είναι απλώς ακόμη ένα παιχνίδι. Είναι ευκαιρία απάντησης.

Η νέα μάχη της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στον τελικό έχοντας διαλύσει τη Φενέρμπαχτσε με άμυνα, καθαρό μυαλό και απόλυτη συγκέντρωση. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν την τουρκική ομάδα στους 61 πόντους και έδειξαν ότι βρίσκονται 40 λεπτά μακριά από την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Ρεάλ, από την άλλη, έδειξε την επιθετική της ποιότητα απέναντι στη Βαλένθια, φτάνοντας τους 105 πόντους και αποδεικνύοντας ότι, παρά τα προβλήματα και τις απουσίες, παραμένει ομάδα φτιαγμένη για τελικούς.

Το σκηνικό είναι ιδανικό για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά: Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ, Αθήνα, τελικός Euroleague, παλιά χρέη, μεγάλοι πρωταγωνιστές και ένα τρόπαιο που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της σεζόν.

Οι τελικοί Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρωλίγκα

Έτος Τελικός Σκορ 1995 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 73-61 2013 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 2015 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 78-59 2023 Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 79-78 2026 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 24/05, 21:00

Το διακύβευμα

Για τη Ρεάλ, ο τελικός είναι ακόμη μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι παραμένει η «βασίλισσα» της Euroleague. Για τον Ολυμπιακό, είναι κάτι πολύ περισσότερο: η ευκαιρία να σπάσει την αναμονή από το 2013, να απαντήσει στο τραύμα του 2023 και να κατακτήσει το ευρωπαϊκό μέσα στην Αθήνα.

Ο πέμπτος τελικός Ολυμπιακού – Ρεάλ δεν είναι απλώς ακόμη μία αναμέτρηση δύο μεγάλων ομάδων. Είναι η συμπύκνωση τριών δεκαετιών ευρωπαϊκής ιστορίας, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν τη βραδιά που θα μετατρέψει τις παλιές πληγές σε θρίαμβο.