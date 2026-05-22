Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρακολούθησαν από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στο T-Center.

Mετά το τέλος του αγώνα o ηγέτης του τμήματος ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, ευχύθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα να σηκώνουν εκεί το ευρωπαϊκό, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κάμερα της Nova:

«Να πάρουμε το ευρωπαϊκό! Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το κύπελλο;».

Για την παρουσία του και το αν δείχνει «ερυθρόλευκη» ενότητα: «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης»!