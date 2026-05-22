Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι παρατείνεται έως τις 8 Ιουνίου το μέτρο της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα.

Η ρύθμιση προβλέπει έκπτωση 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το κόστος του μέτρου θα καλυφθεί κυρίως από τα αυξημένα έσοδα που προκύπτουν από τον ΦΠΑ.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας επέκτασης του μέτρου, με την κατάσταση να επανεξετάζεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Στα μέτρα που ενέκρινε απόψε η κυβέρνηση της Ρώμης συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν συνάντηση με την κυβέρνηση Μελόνι και ανακοίνωσαν την αναστολή της απεργίας που είχαν προκηρύξει από τις 25 μέχρι τις 29 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ