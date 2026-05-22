Ξέσπασε σε δηλώσεις που έκανε ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου, του εξαφανισμένου γιατρού στην Κρήτη που τελικά εντοπίστηκε νεκρός μετά από μήνες.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Star, ο πατέρας τόνισε πως του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η σορός του γιου του εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το μέρος που είχε εγκαταλείψει το αμάξι του, πόσο μάλλον όταν η περιοχή είχε ερευνηθεί χωρίς να βρεθεί κάποιο στοιχείο.

«Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο, το πολύ να ήταν 2-3 χλμ από κει πέρα. Προφανώς είχε ερευνηθεί το μέρος και δεν τον είδαν…», είπε ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου.

«Λέω γιατί αφού ήταν τόσο κοντά πεντέμισι μήνες τώρα το παιδεύαμε το δράμα και μας ταλαιπωρούσε και είχαμε την αγωνία. Θα μπορούσε με τα σκυλιά, με αυτά, με τα drone. Το ζητούμενο θα ήταν αυτό να ζούσε και το δεύτερο είναι ότι θα είχε τελειώσει και η δική μας η αγωνία των τόσων μηνών ας πούμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι η σορός του γιατρού εντοπίστηκε στο τέλος ενός αδιέξοδου μονοπατιού και σε απόσταση μόλις 100 μέτρα από ένα εκκλησάκι.

Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, εξηγώντας τους λόγους που δυσχέραιναν τον εντοπισμό της σορού, δήλωσε: «Το σημείο είχε θαμνώδη βλάστηση, πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί».

Πώς ταυτοποιήθηκε η σορός

Παρά το γεγονός ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να οδηγηθούν σχεδόν άμεσα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο γιατρό.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν προσωπικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο σημείο, αλλά και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, τα οποία βρέθηκαν δίπλα στη σορό. Το όχημά του είχε εντοπιστεί σε κοντινή απόσταση, κοντά στο χωριό Φρες. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

Τη νεκροψία – νεκροτομή έχει αναλάβει ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.