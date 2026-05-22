Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας 14χρονης, με την ανήλικη να οδηγείται αμέσως στο νοσοκομείο.

Η ιστοσελίδα tempo24.news έγραψε ότι οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου είχε μεταφερθεί νωρίτερα η ανήλικη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες του tempo24, η 14χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει χάπια στην οικία της.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου η ανήλικη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, εκτός κινδύνου.