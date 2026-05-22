Νέο κύμα αποχαρακτηρισμένων αρχείων για UFO έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και νέες συζητήσεις γύρω από τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα.

Ανάμεσα στα έγγραφα και τα οπτικά ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν, ξεχωρίζει βίντεο από το Πεντάγωνο το οποίο – σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές – καταγράφει τη στιγμή που μαχητικό αεροσκάφος F-16 καταρρίπτει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον, στο Μίσιγκαν.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2023, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, με τις υπέρυθρες κάμερες του αεροσκάφους να αποτυπώνουν καρέ-καρέ τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το άγνωστο αντικείμενο είχε μικρό μέγεθος και παρουσιαζόταν είτε ως «στρογγυλό» είτε με «διαμαντένιο σχήμα», ενώ φέρεται να διέθετε και χαρακτηριστική «οδοντωτή ουρά».

Στο βίντεο, το αντικείμενο φαίνεται να πλήττεται από αμερικανικό οπλικό σύστημα, πιθανότατα πύραυλο, πριν εκραγεί στον αέρα και διαλυθεί σε πολλαπλά θραύσματα.

Οι εικόνες από τις θερμικές κάμερες δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, με τα συντρίμμια να διασκορπίζονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου

Στην τεχνική ανάλυση που συνοδεύει το βίντεο, οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές κάνουν λόγο για «κινητική αλληλεπίδραση υψηλής ενέργειας» ανάμεσα σε δύο αντικείμενα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το υλικό «φαίνεται να απεικονίζει κινητική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο διακριτών περιοχών αντίθεσης, με το αρχικό αντικείμενο να κατακερματίζεται σε ακτινωτό μοτίβο μετατόπισης».

Με απλά λόγια, σύμφωνα με την έκθεση, το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο καταστράφηκε έπειτα από άμεσο πλήγμα αμερικανικού οπλισμού.

Νέες συζητήσεις για τα UFO και τα UAP

Η δημοσιοποίηση του βίντεο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα UFO ή – όπως αναφέρονται πλέον επίσημα από τις αμερικανικές αρχές – τα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena).

Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν αποχαρακτηρίσει σειρά εγγράφων και βίντεο που σχετίζονται με ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, ενώ το Πεντάγωνο έχει παραδεχθεί ότι ορισμένα περιστατικά παραμένουν χωρίς σαφή εξήγηση.