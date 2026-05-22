

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής στο Final Four της Euroleague, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό στο ΟΑΚΑ επικράτησε με 105-90 της Βαλένθια.

Η ομάδα της Μαδρίτης είχε «όπλο» την εμπειρία και πήρε τη νίκη, αν και έφυγε λαβωμένη από τον ημιτελικό, καθώς ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε και η συμμετοχή του στον τελικό είναι αμφίβολη.

Η πρώτη περίοδος βρήκε πάντως την Βαλένθια να είναι μπροστά στο σκορ με 28-26, ωστόσο στην δεύτερη περίοδο η Ρέαλ με κορυφαίο τον Χεζόνια, έφτασε στο +12 με 47-59 έχοντας 10 στα 15 τρίποντα κλείνοντας το ημίχρονο με 56-62.

Στην τρίτη περίοδο η Ρεάλ έφτασε και στο +16, πριν ο Κοστέλο μειώσει στο 73-86, αλλά στην τελευταία περίοδο μίλησε και πάλι η εμπειρία της Ρεάλ από τέτοιους αγώνες, πήρε τα ριμπάουντ και κράτησε το προβάδισμα για να πανηγυρίσει τη νίκη πρόκριση με 105-90.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Μπάντιο 6, Τέιλορ 11, Ρίβερς 15, Πραντίγια 15, Ντε Λαρέα 3, Κι 13 , Μοντέρο 15, Μουρ, Σακό 6, Τόμπσον 3, Κόστελο 3.

ΡΕΑΛ MAΔΡΙΤΗΣ: Λάιλς 17, Αμπάλδε 5, Καμπάσο 8, Οκίκι 5, Προσίντα, Χεζόνια 25, Μαλεντόν, Αλμάνσα, Ντεκ 16, Γκαρούμπα 2, Γιουλ, Φελίζ 15.