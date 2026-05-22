Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στο σπίτι του στον Βύρωνα, ενώ τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν τις πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του.

Η αποφυλάκισή του εγκρίθηκε μετά από τέσσερις προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις, με το δικαστικό συμβούλιο να κάνει δεκτό το νέο αίτημα που κατατέθηκε.

Το σκεπτικό της απόφασης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης ελήφθησαν υπόψη η διάρκεια της κράτησής του, η συμπεριφορά του εντός των φυλακών, αλλά και η εκπαιδευτική του πορεία κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο καταδικασμένος για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη απέκτησε πτυχίο Μαθηματικών, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Παράλληλα, το συμβούλιο φέρεται να έκρινε ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυσή του, με βάση τον χρόνο κράτησης και τη συνολική του διαγωγή.

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκάλεσε πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς το όνομα της 17 Νοέμβρη παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με μία από τις πιο αιματηρές υποθέσεις τρομοκρατίας στην Ελλάδα.