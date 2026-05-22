Σε θολό τοπίο κλιμάκωσης κινείται η πολεμική αναμέτρηση, καθώς ένα σφοδρό ουκρανικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λύκειο της περιφέρειας του Λουχάνσκ άφησε πίσω του τουλάχιστον έξι νεκρούς και 39 τραυματίες, με την Μόσχα να κάνει λόγο για «τρομοκρατική και βάρβαρη επίθεση» και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Την ώρα της φονικής επιδρομής, στον κοιτώνα του σχολείου που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Οι ρωσικές αρχές εκφράζουν φόβους για άνοδο του αριθμού των θυμάτων, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια και αγνοούνται, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση» το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τυχαίο». «Ζήτησα από το υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται.



Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επίθεση έγινε τη νύχτα, με τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουχάνσκ, στην πόλη Σταρομπίλσκ.

«Κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτίριο δεν συμμετείχε, ούτε μπορούσε να συμμετάσχει σε μάχες και δεν υπάρχει καμία στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση» προστίθεται στην ανακοίνωση, που καταγγέλλει επίσης τις δυτικές χώρες επειδή «παρέχουν πληροφορίες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις βοηθούν να πλήττουν τους στόχους τους».



Ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες κατεστραμμένων κτιρίων: το ένα φλέγεται και έχει καταρρεύσει εν μέρει ενώ το άλλο έχει σπασμένα τζάμια και οι τοίχοι του μοιάζουν μαύροι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





