Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί καταγράφουν μυθικά κέρδη, με τις χρηματιστηριακές αγορές να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, ωστόσο, πίσω από τη λάμψη της τεχνητής νοημοσύνης, κορυφαίοι αναλυτές και επικριτές προειδοποιούν για μια βαθιά συστημική απειλή, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία ότι τα κέρδη ρεκόρ που παρουσιάζουν οι εταιρείες που αναπτύσσουν chatbots ή παράγουν μικροτσίπ ίσως είναι εν μέρει τεχνητά, βασισμένα σε έξυπνα λογιστικά τρικ και όχι σε πραγματική, βιώσιμη ανάπτυξη.



Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο, καθώς οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται κατά 28% σε ετήσια βάση, ωθούμενα από την υστερία γύρω από την AI. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι όμιλοι επιδίδονται σε ένα άνευ προηγουμένου επενδυτικό παραλήρημα, δαπανώντας δισεκατομμύρια. Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στα τεράστια έσοδα και τα αστρονομικά έξοδα εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Πολλοί ειδικοί, όπως ο στρατηγικός αναλυτής Peter Frech της Quantex, υποστηρίζουν ανοιχτά ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της κερδοφορίας θα αποδειχθεί σύντομα μια λογιστική ψευδαίσθηση.



Η εξήγηση κρύβεται στον τρόπο που αποτυπώνονται τα οικονομικά στοιχεία. Όταν κολοσσοί όπως η Microsoft, η Amazon και η Alphabet αγοράζουν πανάκριβα τσιπ, δημιουργούν κέντρα δεδομένων ή επενδύουν σε δίκτυα ενέργειας, τα δισεκατομμύρια αυτά δεν μειώνουν αυτόματα τα τρέχοντα κέρδη τους. Οι δαπάνες αποσβένονται σταδιακά σε βάθος ετών. Έτσι, αν τα τσίπ χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η ζημιά θα φανεί πολύ αργότερα. Όμως, τα ταμεία των εταιρειών αδειάζουν άμεσα.



Μόνο για φέτος, οι Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft και Oracle σχεδιάζουν να ρίξουν στην αγορά περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές AI, ποσό που το 2025 αναμένεται να αγγίξει το ένα τρισεκατομμύριο. Ενώ όμως οι πραγματικές επενδύσεις φτάνουν τα 700 δισεκατομμύρια, οι λογιστικές αποσβέσεις που εμφανίζονται στους ισολογισμούς για φέτος θα είναι μόλις 250 δισεκατομμύρια.



Αυτό το τεράστιο χάσμα κρύβει έναν τεράστιο χρηματιστηριακό κίνδυνο, καθώς οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές με βάση ωραιοποιημένες εικόνες, αγνοώντας το γεγονός ότι το ρευστό εξαφανίζεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, σύμφωνα με άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit.