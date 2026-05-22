Ξέσπασε ο γιος της ασθενούς για τον αναισθησιολόγο της μητέρας του, που ζήτησε φακελάκι, ώστε να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη εγχείρηση.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στις «Αποκαλύψεις», περιέγραψε τον τρόπο που τους προσέγγισε ο γιατρός, τονίζοντας ότι ο αναισθησιολόγος «χαιρόταν που είναι απατεώνας».

«Εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για τον ίδιο και λέει, όχι εγώ δεν θα πάρω, θέλω για τους δυο. Εγώ κατάλαβα για τον ίδιο. Εγώ δεν του απαντούσα, φεύγει εκείνος σε πέντε λεπτά ξαναέρχεται, ενώ εγώ είχα προετοιμάσει το κινητό, δηλαδή ήξερα ότι θα ξαναέρθει. Εμείς καταλάβαμε ότι πρόκειται για χρήματα και περίμενε να πάρει απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά ήρθε το φορείο, πήγαμε στο χειρουργείο, αυτός ερχόταν από πίσω μας, μπήκε το φορείο με τον χειρουργό, εκείνος από έξω, εγώ δεν τον έβλεπα. Γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω από πίσω μου και τρόμαξα. Αυτός στεκόταν και με κοιτούσε δηλαδή. Πότε λέει, και τότε του είπα 28 του μηνός θα πληρωθώ και θα σας τα δώσω», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Μετά έμαθα ότι αυτός έχει ξανακάνει το ίδιο πράγμα και χαιρόταν ότι είναι απατεώνας, τον είχα πάρει χαμπάρι. Απλά ήθελα να προστατέψω τη μάνα μου και να είχα δεν θα έδινα και πάλι, θα έβρισκα να έλεγα», πρόσθεσε στη συνέχεια.