Νέο ενδιαφέρον για την Ελλάδα προκαλούν τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ για τα UFO/UAP, καθώς ανάμεσα στα βίντεο που βρίσκονται πλέον διαθέσιμα στην επίσημη συλλογή WAR.GOV/UFO περιλαμβάνεται και καταγραφή από την περιοχή της Ελλάδας με άγνωστο αντικείμενο που περιγράφεται ως «διαμαντένιο».

Το αντικείμενο καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2024 από αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα και, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, ήταν ορατό μόνο μέσω αισθητήρα SWIR, δηλαδή βραχείας υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η καταγραφή εντάσσεται στα αρχεία που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE, μετά την οδηγία Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα», UAP.

Το βίντεο από την Ελλάδα: Αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού με ταχύτητα 434 κόμβων

Στην επίσημη περιγραφή του βίντεο DOW-UAP-PR28, Unresolved UAP Report, Greece, January 2024, αναφέρεται ότι το περιστατικό υποβλήθηκε από τη USCENTCOM στο All-domain Anomaly Resolution Office, AARO, και αφορά βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 5 δευτερολέπτων από αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα. Το συνοδευτικό mission report περιγράφει το αντικείμενο ως «diamond-shaped», κινούμενο με περίπου 434 κόμβους, ενώ ο παρατηρητής ανέφερε ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω Short-Wave Infrared, SWIR, αισθητήρα.

Footage captured via multiple sensor modalities aboard a U.S. military platform in 2024. An accompanying mission report, described the UAP as "diamond-shaped" and moving at approximately 434 knots. The observer also reported that the UAP was only detectable via SWIR

Στο βίντεο, η εικόνα εμφανίζεται αρχικά χωρισμένη σε δύο πεδία: από τη μία ηλεκτροοπτική λήψη και από την άλλη λήψη SWIR. Στο 00:10 η εικόνα περνά σε πλήρη προβολή SWIR, ώστε να εστιαστεί η περιοχή αντίθεσης. Στο 00:55 το αντικείμενο παραμένει γενικά στο κέντρο του πεδίου του αισθητήρα και περιγράφεται οπτικά σαν ανεστραμμένη σταγόνα, με κάθετη μάζα να κρέμεται από κάτω. Όταν ο χειριστής γυρίζει σε ορατό φάσμα, το αντικείμενο χάνεται από το φόντο και δεν επανακτάται αμέσως όταν επιστρέφει σε SWIR black-hot λειτουργία.

Τι λέει το αποχαρακτηρισμένο mission report

Το σχετικό αποχαρακτηρισμένο έγγραφο για την Ελλάδα αναφέρει ότι το UAP εμφανίστηκε ως στρογγυλό-διαμαντένιο σχήμα με μια ευθεία, μη ελεγχόμενη «ουρά» ή προεξοχή. Στο ίδιο report καταγράφεται ότι το αντικείμενο παρατηρήθηκε στις 05:09Z, κινούνταν με ταχύτητα περίπου 434 knots, ήταν ορατό μόνο στην κάμερα SWIR και το περιστατικό διήρκεσε περίπου δύο λεπτά, έως τις 05:11Z, χωρίς να σημειωθεί άλλο συμβάν. Το έγγραφο σημειώνει επίσης ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις σε πρόσωπα ή εξοπλισμό και δεν ανακτήθηκε υλικό.

Η ανεξάρτητη βάση UFO Transparency / Disclosure Index καταγράφει το ίδιο περιστατικό ως παρατήρηση πάνω από τη Μεσόγειο στις 25 Ιανουαρίου 2024, από πλατφόρμα ISR που επιχειρούσε από την αεροπορική βάση της Λάρισας, με το αντικείμενο να κινείται στο FL200 και να είναι αόρατο σε συμβατικούς οπτικούς αισθητήρες.

Δύο ακόμη αναφορές στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2023

Η Ελλάδα είχε εμφανιστεί ήδη στα αρχεία UAP των ΗΠΑ με περιστατικά του Οκτωβρίου 2023. Στην περίπτωση DOW-UAP-PR34, το αντικείμενο καταγράφεται ως UAP στην Ελλάδα, με συνοδευτικό report που το τοποθετεί πάνω από το Αιγαίο και το περιγράφει να κινείται πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, εκτελώντας πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με εκτιμώμενη ταχύτητα περίπου 80 μιλίων την ώρα.

Στην περίπτωση DOW-UAP-PR35, το αντικείμενο περιγράφεται ως μικρό και κυκλικό, να κινείται κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού προς την ξηρά. Το σχετικό βίντεο έχει διάρκεια 24 δευτερολέπτων και αναρτήθηκε στο DVIDS με τοποθεσία Ελλάδα.

Η δεύτερη δημοσιοποίηση και το τεράστιο ενδιαφέρον

Η δεύτερη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων δημοσιεύθηκε στις 22 Μαΐου 2026, ενώ η πρώτη είχε αναρτηθεί στις 8 Μαΐου 2026. Το αμερικανικό Department of War αναφέρει ότι το υλικό θα συνεχίσει να δημοσιοποιείται σταδιακά, καθώς η διαδικασία αφορά συντονισμό πολλών υπηρεσιών και ανασκόπηση δεκάδων εκατομμυρίων αρχείων, πολλά από τα οποία υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή.

Η επίσημη ανακοίνωση για τη δεύτερη δημοσιοποίηση αναφέρει ότι από την έναρξη λειτουργίας του WAR.GOV/UFO στις 8 Μαΐου 2026, ο ιστότοπος έχει δεχθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως, ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες εργάζονται ήδη για την τρίτη παρτίδα αρχείων UAP.

Τα βίντεο που ξεχώρισαν στη νέα παρτίδα

Στα βίντεο που ήρθαν στο φως περιλαμβάνονται περιστατικά από τη Συρία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, θαλάσσιες περιοχές και περιπτώσεις που παρουσιάζονται ως UAP/USO, δηλαδή αντικείμενα που σχετίζονται με εναέρια ή υποθαλάσσια παρατήρηση.

Ο λογαριασμός DisclosureIndex / @TransparencyUFO ανάρτησε σειρά σχετικών αποσπασμάτων από τη νέα παρτίδα. Ενεργοί σύνδεσμοι:

PR051 – Συρία, αντικείμενο με απότομη επιτάχυνση / εξαφάνιση από το κάδρο

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,…

PR050 – Ιράν, τέσσερα UAP σε σχηματισμό πάνω από νερό, Αύγουστος 2022

2/ PR050: "4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]."



Iran. August 2022. Over water.



Four objects move together through an infrared military sensor view in the CENTCOM region. Then another object enters from the top left. pic.twitter.com/yiUNPwXpc9 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

PR052 – Σχηματισμός UAP/USO πάνω από νερό

3/ PR052: "UAP USO Formation [CALLSIGN] (Mission)."



This is the over-water formation case.



The official description says four areas of contrast move across the frame, then the video cuts through multiple zoom and contrast views as the sensor keeps trying to hold the formation. pic.twitter.com/DxlD1s3yVb — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

PR053 – Αντικείμενο τύπου «cigar shaped» ή γρήγορο σφαιρικό UAP, Οκτώβριος 2022

4/ PR053: "Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22."



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

PR054 – Σφαιρικό UAP με ακανόνιστη κίνηση, Αύγουστος 2022

5/ PR054: "Spherical UAP Erratic movement [CALLSIGN] (Mission) 2022."



EUCOM, August 2022.



The story here is pursuit. The sensor keeps trying to track a spherical object as it moves in and out of frame. The government title calls it erratic movement. pic.twitter.com/D1w98gJLL0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

PR055 – Σφαιρικό UAP πάνω από το Αφγανιστάν, Νοέμβριος 2020

6/ PR055: "Spherical UAP over AFG in and out of clouds 23 Nov 2020."



Afghanistan, November 2020.



A spherical object appears near the top left, moves across the frame, and disappears into the background. The upload shows the passage zoomed, sharpened, slowed, motion-tracked,… pic.twitter.com/h3JpVDtX1L — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

PR056 – Σφαιρικό αντικείμενο που πάλλεται πάνω από νερό

7/ PR056: "Spherical UAP pulsing over water [CALLSIGN]."



Over water, sustained view.



This is not a one-second flash across the screen. A single area of contrast stays near center frame for more than three minutes while the sensor briefly switches contrast modes and returns to… pic.twitter.com/VbGbwqRkv0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

PR067 – Πολλαπλά σφαιρικά UAP/USO κοντά σε υποβρύχιο

8/ PR067: "Multiple Spherical UAP USO near Sub. [CALLSIGN] 2022/03/25 in and out of water."



Near sub. In and out of water. Multiple spherical UAP/USO.



The official description tracks multiple areas entering, leaving, and re-entering the infrared view across a 4:50 clip. pic.twitter.com/iCSmt033lf — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Τα συγκεκριμένα tweets έχουν ενσωματωθεί και σε ελληνικά δημοσιεύματα που αναπαράγουν τη νέα παρτίδα βίντεο, με αναφορές σε Συρία, Ιράν, Αφγανιστάν, σχηματισμούς πάνω από νερό και αντικείμενα κοντά σε υποβρύχιο.

Δεν σημαίνει εξωγήινη προέλευση

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα των βίντεο, η επίσημη αμερικανική διατύπωση είναι προσεκτική. Τα υλικά της συλλογής χαρακτηρίζονται ως unresolved cases, δηλαδή υποθέσεις για τις οποίες η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα ως προς τη φύση των φαινομένων. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή δεδομένα, σε περιορισμούς των αισθητήρων ή σε αδυναμία πλήρους διασταύρωσης των παρατηρήσεων.

Με άλλα λόγια, τα αρχεία δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας. Δείχνουν όμως ότι υπάρχουν περιστατικά που καταγράφηκαν από στρατιωτικούς αισθητήρες, πέρασαν από επίσημες διαδικασίες αναφοράς και παραμένουν ανεξήγητα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.