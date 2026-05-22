Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με 5ετή αναστολή επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία στους δύο Έλληνες που είχαν συλληφθεί μετά το άνοιγμα σημαίας με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγια-Σοφιά.

Παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι πλέον ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία, χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των τουρκικών αρχών, καθώς το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας μέσα στον χώρο της Αγίας Σοφίας και αντιμετωπίστηκε από την τουρκική Δικαιοσύνη ως υπόθεση με θρησκευτικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açarak video çeken iki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Απριλίου, όταν ομάδα Ελλήνων επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε στην Αγια-Σοφιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ένας άνδρας 42 ετών και μία γυναίκα 35 ετών άνοιξαν σημαία με τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος». Η σημαία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί, ήταν κρυμμένη κάτω από το παλτό του άνδρα.

Τουρκικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι οι δύο Έλληνες μπήκαν στην Αγία Σοφία ως μέλη ομάδας επισκεπτών και, αφού πέρασαν από τους ελέγχους ασφαλείας, ανέβηκαν στο άνω τμήμα της γκαλερί, που είναι ανοιχτό στους επισκέπτες. Εκεί ένας από τους δύο φέρεται να έβγαλε τη σημαία και να την ξεδίπλωσε για φωτογραφία.

Η κίνηση έγινε αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας, ενώ ολόκληρη η σκηνή καταγράφηκε από κάμερες του χώρου. Μετά την εξέταση του υλικού, οι τουρκικές αρχές εντόπισαν τους δύο Έλληνες σε ξενοδοχείο στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι δύο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στην εισαγγελία. Στις 11 Απριλίου παραπέμφθηκαν ενώπιον δικαστή και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με κατηγορία που συνδέθηκε από τις τουρκικές αρχές με «πρόκληση μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβριση».

Οι δύο Έλληνες παρέμειναν υπό κράτηση για 43 ημέρες, έως τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. Με την επιβολή της ποινής των 10 μηνών με αναστολή, το δικαστήριο δεν διέταξε τη συνέχιση της κράτησής τους. Έτσι, οι δύο Έλληνες είναι πλέον ελεύθεροι να φύγουν από την Τουρκία, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και τυπικές διαδικασίες.