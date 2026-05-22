Τη δική της τοποθέτηση για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου, σχολιάζοντας τόσο τη συμμετοχή του κόσμου όσο και την ομιλία που πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση.

Η δημοσιογράφος, μέσα από την εκπομπή στην οποία συμμετέχει, ανέφερε αρχικά πως οι διοργανωτές δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες για την προσέλευση του κοινού, οι οποίες – όπως είπε – δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά.

«Οι ίδιοι οι διοργανωτές έκαναν ένα μικρό φάουλ. Όταν βγαίνεις και λες ότι περιμένουμε 2.000 κόσμο εδώ, η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαρία Αναστασοπούλου στάθηκε στην ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι της θύμισε λόγο με έντονα αντισυστημικά χαρακτηριστικά, χωρίς – κατά την άποψή της – ιδιαίτερη πολιτική ουσία.

«Μου έμοιαζε σαν να την έγραψε το ChatGPT. Αν μπεις στο ChatGPT και ζητήσεις μια ομιλία αντισυστημική, να ξεσηκώνει τα πλήθη, δεν είχε κάτι παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη σύνδεση της πολιτικής πρωτοβουλίας με την τραγωδία των Τεμπών, εκφράζοντας την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός.