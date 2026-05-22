«Λυπάμαι βαθιά. Λυπάμαι. Αυτό που βλέπω μου προξενεί οίκτο», ανέφερε η βουλεύτρια του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη μιλώντας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια μιλώντας στο «Action 24» το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου, είπε: «Δεν θα ερμηνεύσω τα συναισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη “οίκτος” είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο».

Έπειτα από την παρατήρηση των δημοσιογράφων της εκπομπής ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «κατάφερε να βγάλει από τα ρούχα της τη Μαρία Κομνηνάκα», η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε: «Δεν σας προξενεί λύπη αυτό; Σε ποιον αρέσει να του βγαίνει ο κακός του εαυτός;».