Προβλήματα με την παραλαβή των εισιτηρίων τους καταγγέλλουν φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Final 4 απέναντι στον Ολυμπιακό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη λάβει τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έγγραφα εισόδου για την αναμέτρηση.

Οι Τούρκοι οπαδοί έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Θησείου, από όπου προβλέπεται να μετακινηθούν οργανωμένα προς το ΟΑΚΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναφορές τους, αρνούνται προς το παρόν να επιβιβαστούν στους συρμούς που έχουν διατεθεί για τη μεταφορά τους, καθώς δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του αγώνα.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιοι φορείς της τουρκικής πλευράς βρίσκονται σε επικοινωνία με τη EuroLeague, αναζητώντας άμεση λύση στο ζήτημα, ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία αποστολής των εισιτηρίων.

Ανάλογο πρόβλημα είχε παρουσιαστεί νωρίτερα και σε μερίδα φιλάθλων του Ολυμπιακού, ωστόσο στη δική τους περίπτωση η κατάσταση άρχισε σταδιακά να εξομαλύνεται, καθώς τα εισιτήρια αποστέλλονταν στους δικαιούχους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζουν ότι η είσοδος στο γήπεδο θα επιτραπεί αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο, χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η διοργανώτρια αρχή, η οποία καλεί τους φίλους της Φενέρμπαχτσε να μεταβούν κανονικά προς το Telekom Center Athens, ακόμη και αν δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής το ηλεκτρονικό εισιτήριό τους, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος πριν από την έναρξη του αγώνα.