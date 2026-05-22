Δεν είναι ζήτημα διαφωνίας με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάναμε. Είναι ζήτημα κοινής λογικής. Όταν το 2022, για την ίδια ακριβώς υπόθεση η Εξεταστική Επιτροπή πέρασε με 120 βουλευτές και το 2026 η Νέα Δημοκρατία για το ίδιο ακριβώς θέμα λέει, δεν θα περάσει με 120, αλλά χρειάζονται 151, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια παραβίαση της λογικής, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, για την αποχώρηση του κόμματος από τη Βουλή όπου συζητείται η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Όταν μέχρι πριν από ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι η υπόθεση αυτή είναι μια υπόθεση τεσσάρων ιδιωτών και σήμερα έρχεται και λέει ότι η υπόθεση αυτή είναι υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, καταλαβαίνετε ότι είναι παραβίαση της λογικής. Δεν μας αφήνει άλλο δρόμο η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να διερευνηθεί αυτό το σκάνδαλο. Φοβάται ο κ. Μητσοτάκης να αποδειχθεί η σχέση την οποία είχε με το Predator ο ίδιος και το επιτελικό κράτος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κ. Ντίλιαν με κάθε τρόπο όταν τον αποκαλεί ως Έλληνα Νίξον. Αυτή είναι η συζήτηση και νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω με διαφορετικά λόγια» προσέθεσε ο κ. Χρηστίδης, μιλώντας στο ERTnews.

Ερωτηθείς κατά πόσο ενστερνίζεται την αναφορά του κ. Φάμελλου σε προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ο κ. Χρηστίδης σημείωσε «δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Φάμελλος στις προνομιακές σχέσεις. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Τζαβέλλας δεν είχε τίποτα να χάσει από το να έρθει να μας πει κι αυτός την άποψή του για τα πράγματα. Και νομίζω ότι όταν έχει προκύψει η απόφαση ενός δικαστηρίου, όταν έχει προκύψει μια σειρά δηλώσεων από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν να εισφέρουν και άλλες μαρτυρίες και ο κ. Τζαβέλλας άρον άρον κλείνει την υπόθεση και μάλιστα δεν σχολιάζω καν το γεγονός ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει μια αυτοεξαίρεση, υπό την έννοια ότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος ως εκείνος που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κάτι το οποίο κλονίζει την εμπιστοσύνη την οποία έχουν οι πολίτες στη Δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Δεν αρέσει σε κανέναν από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε και τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι άλλο να πιστεύεις τον θεσμό της Δικαιοσύνης και ότι μας διαχωρίζουν οι κανόνες δικαίου από τη ζούγκλα και είναι άλλο να βλέπεις τόσο προκλητικές συμπεριφορές και να μην τις σχολιάζεις».