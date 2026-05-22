Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα εν όψει της «πρεμιέρας» του Euroleague Final Four. Η πρώτη «πράξη» της ημέρας ξεκινά με τη μεταφορά των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ξεκινήσουν από τον σταθμό του ΗΣΑΠ Φάληρο κατά τις 15:00, αυτοί της Φενέρμπαχτσε στις 14:00 από το Θησείο, ενώ θα ακολουθήσουν από το Παναθηναϊκό Στάδιο οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Χαρακτηριστικές των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας είναι οι πρώτες εικόνες από τον σταθμό του Θησείου, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικές περιφράξεις και κορδέλες, ενώ έχουν αναπτυχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ και πολλές ακόμη δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό.

Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.