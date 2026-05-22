Η αυλαία μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι πέφτει οριστικά, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα έπειτα από μία δεκαετία συνεχών διακρίσεων και επιτυχιών.

Ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του πλέον επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία των «Πολιτών», θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, κλείνοντας έναν κύκλο που σημάδεψε καθοριστικά την πορεία του συλλόγου τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώθηκαν επισήμως την Παρασκευή (22/5), με τη διοίκηση της Σίτι να γνωστοποιεί ότι ο 54χρονος προπονητής ολοκληρώνει τη θητεία του στο «Έτιχαντ», έχοντας οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση συνολικά 20 τίτλων.

Οι δύο τελευταίες επιτυχίες προστέθηκαν στη φετινή σεζόν, με τη Σίτι να κατακτά το League Cup απέναντι στην Άρσεναλ και το FA Cup κόντρα στην Τσέλσι, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ του Ισπανού τεχνικού.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Η τελευταία του παρουσία στον πάγκο της ομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση πρωταθλήματος με αντίπαλο την Άστον Βίλα, την Κυριακή 24 Μαΐου, σε ένα παιχνίδι με έντονο συμβολισμό για τον ίδιο και τους φίλους του συλλόγου.

Παρά την αποχώρησή του από τα προπονητικά του καθήκοντα, οι δεσμοί του Γκουαρδιόλα με τον οργανισμό της Σίτι δεν διακόπτονται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη συμφωνήσει να παραμείνει συνδεδεμένος με το City Football Group, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή του οργανισμού και εκπροσωπώντας τη Σίτι σε διεθνές επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Στη διοίκηση της Σίτι, πάντως, φαίνεται πως είχαν ήδη χαράξει το πλάνο της επόμενης ημέρας, θεωρώντας τον Μαρέσκα τον καταλληλότερο άνθρωπο για να συνεχίσει τη φιλοσοφία και τη δομή που εγκαθίδρυσε ο Γκουαρδιόλα. Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως στενός συνεργάτης του Πεπ στο τεχνικό επιτελείο της Σίτι, είχε εδώ και καιρό ξεχωρίσει ως ο βασικός υποψήφιος για τη διαδοχή. Η γνώση του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας του συλλόγου, αλλά και η αγωνιστική του ταυτότητα, θεωρούνται στοιχεία που μπορούν να εξασφαλίσουν ομαλή μετάβαση στη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή.

Τα συγκινητικά λόγια του Πεπ Γκουαρδιόλα

«Όταν έφτασα, η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ. Έφυγα σκεπτόμενος, “Εντάξει… ο Νόελ είναι εδώ; Θα είναι διασκεδαστικό”», είπε ο Γκουαρδιόλα.

«Και τι ωραία που περάσαμε μαζί. Μην με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου, ξέρω ότι είναι η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου.

«Αυτή είναι μια πόλη χτισμένη από δουλειά. Από διαφθορά. Το βλέπεις στο χρώμα των τούβλων. Από ανθρώπους που ήρθαν νωρίς, έμειναν αργά. Τα εργοστάσια. Οι Πάνκχερστ. Τα συνδικάτα. Η μουσική. Απλά η Βιομηχανική Επανάσταση και πώς αυτή άλλαξε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το κατάλαβα αυτό, και οι ομάδες μου το κατάλαβαν επίσης.

«Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Πολεμήσαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο.

«Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Ταξίδια στην Μπόρνμουθ, όταν χάσαμε την Πρέμιερ Λιγκ, και ήσουν εκεί. Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήσουν κι εσύ εκεί.

«Θυμάσαι, την επίθεση στο Manchester Arena, όταν αυτή η πόλη έδειξε στον κόσμο πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η δύναμη; Όχι θυμός. Όχι φόβος. Μόνο αγάπη. Κοινότητα. Συντροφικότητα. Μια πόλη ενωμένη.

«Θυμάσαι, την απώλεια της μητέρας μου κατά τη διάρκεια της COVID και το να νιώθω ότι αυτός ο σύλλογος με βοηθάει να ξεπεράσω αυτό. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Cris, τα παιδιά μου, όλη μου η οικογένεια, ήσασταν εκεί όπως πάντα. Khaldoon, ήσουν κι εσύ εκεί.

«Οι παίκτες δεν ξεχνούν – κάθε στιγμή, στιγμή, εμένα, το προσωπικό μου, αυτόν τον σύλλογο, τα πάντα. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει για όλους εσάς. Και ήσασταν απλώς εξαιρετικοί. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά.

«Έτσι, καθώς ο χρόνος μου φτάνει στο τέλος του, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis επέστρεψαν ξανά.

«Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε.

«Σας ευχαριστώ που με πιέζετε.

«Σας ευχαριστώ που με αγαπάτε.

«Ο Τόνι Γουόλς είπε στο αξέχαστο ποίημά του «αυτό είναι το μέρος». Λυπάμαι, Τόνι: αυτό είναι το μέρος μου.

«Νόελ… είχα δίκιο.

«Ήταν τόσο γαμημένα διασκεδαστικό.

«Σας αγαπώ όλους».