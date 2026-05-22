Οι διατροφικές επιλογές που κάνουμε καθημερινά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μακροχρόνια υγεία και τη διάρκεια ζωής μας. Το τι βάζουμε στο πιάτο μας συνδέεται άμεσα με κινδύνους όπως οι καρδιοπάθειες και άλλα χρόνια προβλήματα.

Ο Dr Jeremy London, καρδιοθωρακοχειρουργός με 25 χρόνια εμπειρίας, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο προειδοποιεί για τέσσερις τροφές και συνήθειες που καλό είναι να αποφεύγουμε ή να καταναλώνουμε με μέτρο, εξηγώντας παράλληλα τη συνολική φιλοσοφία που θα πρέπει να έχουμε γύρω από τη διατροφή.

Οι 4 τροφές που πρέπει να περιορίσετε

Σύμφωνα με τον γιατρό, υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες τροφών και ποτών που σχετίζονται με αυξημένους κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη υγεία.

1. Αλκοόλ

Πρώτο στη «μαύρη λίστα» του είναι το αλκοόλ. Παρότι αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής πολλών ανθρώπων, η συχνή κατανάλωσή του επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία και τον οργανισμό συνολικά.

2. Επεξεργασμένα κρέατα

Τα επεξεργασμένα κρέατα είναι τα βασικά τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγονται. Ο Jeremy London δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα hot dogs και τα αλλαντικά. Πρόκειται για τρόφιμα που συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού, κορεσμένων λιπαρών και επικίνδυνων συντηρητικών.

3. Ζαχαρούχα ροφήματα

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά βρίσκονται επίσης ψηλά στη λίστα. Ο Jeremy London εξηγεί ότι «έχουν κενές θερμίδες και δεν σας κάνουν ποτέ να νιώθετε χορτάτοι». Αυτό σημαίνει ότι η τακτική κατανάλωσή τους οδηγεί πιο εύκολα σε υπερκατανάλωση τροφής μέσα στην ημέρα.

4. Κορεσμένα λιπαρά

Το τελευταίο σημείο στη λίστα καλύπτεται από τα κορεσμένα λιπαρά, με τον καρδιοχειρουργό να συστήσει τον περιορισμό τους. Βρίσκονται στα λιπαρά κρέατα, το βούτυρο και τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να αυξήσει την «κακή» χοληστερίνη (LDL) και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η σημασία του μέτρου

Ο καρδιοχειρουργός παραδέχεται ότι στην καθημερινότητα δεν είναι πάντα εύκολο να ακολουθεί κανείς μια «τέλεια» διατροφή. Για αυτό, αντί για αυστηρούς κανόνες, προτείνει μια πιο ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση, με συνέπεια σε βάθος χρόνου.

Όπως ανέφερε, βασίζεται σε μια προσωπική αρχή που κάνει τη σωστή διατροφή πιο βιώσιμη: «Για μένα προσωπικά, αν το πετυχαίνω το 80% του χρόνου, αυτό είναι νίκη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος δεν είναι η απόλυτη στέρηση, αλλά η μετριοπάθεια και η αποφυγή του να γίνουν αυτές οι τροφές βασικό κομμάτι της καθημερινής διατροφή. «Μπορείτε λοιπόν είτε να αφιερώσετε χρόνο στην ευεξία είτε να χρειαστεί αργότερα να αφιερώσετε χρόνο σε κάποια ασθένεια», είναι το σχόλιο με το οποίο καταλήγει.