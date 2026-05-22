«Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού» είναι τελικά το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού το οποίο έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.

Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος έγιναν στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο.

Την εκδήλωση προλόγισε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογιέφσκι και Τσέχοφ.

Παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από την Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση στο "Ολύμπιον" στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης έδωσε το παρών ο γιος της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου, κ. Σπύρος Χριστόφιλος, και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου και βέβαια ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε και αυτή στο βήμα για την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε και με βίντεό της και η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974.

Επίσης το παρών έδωσε ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, με συμμετοχή και στο Ειδικό Δικαστήριο που «δίκασε» τον Ανδρέα Παπανδρέου, στη συνέχεια πέρασε το ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την Περιφέρεια Αττικής.

Στο «Ολύμπιον» βρέθηκαν επίσης η επικοινωνιολόγος Μαρία – Χριστίνα Μπακλαβά, ο Βασίλης Μαυρόσκας, αγρότης από ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Αστέριος Καρακώστας, δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Θερμης στη Θεσσαλονίκη κ.α.

Έξω από το κινηματοθέατρο είχε στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξης για τη δημιουργία του κόμματος.

«Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι»

«Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτόν τον δρόμο και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη, να φέρουμε ξανά την ελπίδα. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα θέλω να μπορούμε να πούμε όχι, δεν φοβηθήκαμε, όχι, δεν σπάσαμε, Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξιοι της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Με αυτό το όραμα καλούμε όλους εσάς να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς την ποθούμε. Μια καινούργια Ελλάδα που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της».

Στο κείμενο που παρουσιάστηκε, ξεχωρίζουν ως κεντρικοί άξονες η ενίσχυση της διαφάνειας, η θωράκιση του κράτους δικαίου, καθώς και παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος παρουσιάζει το σχήμα ως «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» και όχι απλώς ως κλασικό κόμμα. Κεντρική του αφετηρία είναι η υπόθεση των Τεμπών, ο αγώνας της Μαρίας Καρυστιανού για δικαιοσύνη και η καταγγελία ότι η χώρα βιώνει κρίση θεσμών, διαφθορά, αδιαφάνεια, κοινωνική υποβάθμιση και απαξίωση της πολιτικής ζωής.

Ο βασικός πυρήνας

Το κείμενο ξεκινά με το σύνθημα «Δεν πάει άλλο» και περιγράφει το Κίνημα ως αυθόρμητη κοινωνική αντίδραση απέναντι στη διαφθορά, τη φτωχοποίηση, την αναξιοκρατία και τη συγκάλυψη. Η τραγωδία των Τεμπών παρουσιάζεται ως το γεγονός που αποκάλυψε χρόνιες παθογένειες του κράτους και ένωσε πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η διακήρυξη έχει έντονο αντισυστημικό, θεσμικό και πατριωτικό ύφος. Δηλώνει ότι το Κίνημα ξεκινά «χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος», με ενωτική πρόθεση, πέρα από παλαιούς διχασμούς και κομματικές ταμπέλες.

Το κείμενο βάζει ως πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Ζητά μηδενική ανοχή στη διαφθορά και καθαρή λειτουργία των θεσμών.

