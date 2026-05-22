Ο Κάιλ Μπους μοιράστηκε μερικά προφητικά λόγια μετά την τελευταία του νίκη στο Nascar, μόλις λίγες ημέρες πριν από τον απροσδόκητο θάνατό του σε ηλικία 41 ετών την Πέμπτη.

Λίγες στιγμές αφότου κέρδισε το Ίκοσεϊβ 200 στη σειρά Νάσκαρ Κράφτσμαν Τρακ στο Ντένβερ Μότορ Σπίντγουεϊ την Παρασκευή, ο Κάιλ Μπους έκανε μια συγκινητική δήλωση για το γιατί το να κερδίζει αγώνες δεν έπαψε ποτέ να τον ενθουσιάζει.

«Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η τελευταία φορά», είπε ο Κάιλ Μπους για την 69η νίκη του σε αγώνα φορτηγών, σε συνέντευξη δίπλα στην πίστα μετά τον αγώνα. «Το ξέρω πολύ καλά, δυστυχώς, από τα θέματα με το Καπ, αλλά τώρα εδώ, με τα φορτηγά, είναι υπέροχο να είμαι μέρος της Σπάιρ Μότορσπορτς. Μου αρέσει πολύ να έρχομαι στο Ντόβερ, ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου μέρη για αγώνες».

Ο αγώνας των φορτηγών αποτέλεσε την τελευταία νίκη του Κάιλ Μπους πριν από τον θάνατό του, καθώς τερμάτισε 17ος στον αγώνα All-Star της σειράς Nascar Καπ στις 17 Μαΐου, όπως αναφέρει η New York Post.

Το Nascar ανακοίνωσε τον θάνατο του Κάιλ Μπους το απόγευμα της Πέμπτης, αφού νοσηλεύτηκε με σοβαρή ασθένεια μέσα στην εβδομάδα. «Με θλίψη και ραγισμένη καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Κάιλ Μπους, δύο φορές πρωταθλητή του Καπ και ενός από τους σπουδαιότερους και πιο μαχητικούς οδηγούς του αθλήματός μας. Ήταν 41 ετών. Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Μπους, στη Ρίτσαρντ Τσίλντρες Ρέισινγκ και σε ολόκληρη την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού», ανέφερε το Nascar σε ανακοίνωσή του.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Η ξαφνική νοσηλεία και τα τελευταία σημάδια ανησυχίας

Ο Κάιλ Μπους αποσύρθηκε από το πεδίο συμμετοχών του Coca-Cola 600 το πρωί της Πέμπτης, με ανακοίνωση της οικογένειάς του να αναφέρει ότι είχε νοσηλευτεί. «Ο Κάιλ παρουσίασε σοβαρή ασθένεια, η οποία οδήγησε στη νοσηλεία του», ανέφερε η ανακοίνωση. «Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε θεραπεία και δεν θα συμμετάσχει σε καμία από τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του αυτό το Σαββατοκύριακο στο Σάρλοτ Μότορ Σπίντγουεϊ. Ζητούμε κατανόηση και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, καθώς η οικογένειά μας διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση».

Η ακριβής αιτία θανάτου του Κάιλ Μπους παραμένει άγνωστη, ωστόσο αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στα ιγμόρεια λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ζητώντας ιατρική βοήθεια στα τελευταία λεπτά στο Ουότκινς Γκλεν Ιντερνάσιοναλ στις 10 Μαΐου. «Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να βρει τον Μπιλ Χάισελ; Είναι ο γιατρός της Κίντρεντ. Πείτε του ότι τον χρειάζομαι μετά τον αγώνα, παρακαλώ. Θα χρειαστώ μια ένεση», είπε ο Κάιλ Μπους.

Στις 16 Μαΐου, ο Κάιλ Μπους είπε στους δημοσιογράφους ότι η ασθένειά του εξακολουθούσε να τον ταλαιπωρεί. «Ακόμη δεν είμαι καλά», είπε όταν ρωτήθηκε αν αισθανόταν καλύτερα. «Ο βήχας ήταν αρκετά έντονος την περασμένη εβδομάδα», πρόσθεσε.