Είναι η Κούβα ο επόμενος στόχος του Τραμπ; Θα έχει ο Ραούλ Κάστρο την «τύχη» του Νικολάς Μαδούρο; Ο 94χρονος πολιτικός ηγέτης, πρώην πρόεδρος της Κούβας, κατηγορείται στο Μαϊάμι της Φλόριντα για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, τέσσερις ανθρωποκτονίες και δύο περιπτώσεις καταστροφής αεροσκαφών. Η ανακοίνωση έγινε την ίδια ημέρα που η κουβανική διασπορά τιμούσε την ανεξαρτησία από την Ισπανία. Στην Αβάνα, πολλοί κάτοικοι θεώρησαν τη χρονική συγκυρία πολιτική πρόκληση.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή διαφορετική από προηγούμενα επεισόδια στη μακρόχρονη αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κούβας είναι ό,τι συνέβη στο Καράκας τεσσεράμισι μήνες νωρίτερα, όταν ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «η Κούβα είναι η επόμενη» μετά τη Βενεζουέλα. Έχει προειδοποιήσει ότι η σύλληψη του Μαδούρο άλλαξε τα δεδομένα για τους αυταρχικούς ηγέτες σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο.

Ο Τραμπ, λοιπόν, σχεδιάζει την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος της χώρας, που διαρκεί εδώ και έξι δεκαετίες. Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων είναι και ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, ο οποίος είχε αρχικά κατηγορηθεί για ένα περιστατικό του 1996, κατά το οποίο τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν από τον κουβανικό στρατό όταν τα αεροσκάφη τους καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στα Στενά της Φλόριντα. Ο Κάστρο, που τότε ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας, φέρεται να έδωσε την εντολή να ανοίξουν πυρ. Η χώρα μοιάζει να περιμένει τις εξελίξεις, αφού η ενεργειακή κρίση που δημιουργήθηκε από το αυστηρό αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος και διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δημοσίευσε μήνυμα προς τον κουβανικό λαό στο X. Στα ισπανικά έγραψε: «Ο λόγος που είστε αναγκασμένοι να ζείτε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα δεν οφείλεται σε πετρελαϊκό αποκλεισμό από την Αμερική. Δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, καύσιμα ή τρόφιμα επειδή αυτοί που τα ελέγχουν έχουν λεηλατήσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τίποτα δεν χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει τον λαό».

Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «η χώρα καταρρέει. Έχουν πραγματικά χάσει τον έλεγχο της Κούβας». Όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξει σύλληψη παρόμοια με εκείνη του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό».

Μετά την ανακοίνωση του κατηγορητηρίου, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι το αεροπλανοφόρο Nimitz και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του είχαν εισέλθει στη νότια Καραϊβική Θάλασσα, ενώ η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ ανήρτησε μήνυμα στο X χαρακτηρίζοντας τον στόλο ως «την επιτομή της ετοιμότητας και παρουσίας, με απαράμιλλη εμβέλεια και φονικότητα». Ο Ραούλ Κάστρο αποχώρησε από την προεδρία το 2018 και παραιτήθηκε από γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας τρία χρόνια αργότερα, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της κουβανικής πολιτικής. Ο Φιντέλ Κάστρο πέθανε το 2016 σε ηλικία 90 ετών. Παραμένει αβέβαιο αν θα βρεθεί ποτέ ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να απαντήσει στις κατηγορίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Κόσιο, απάντησε με δική του ανάρτηση στο X.

«Ο λόγος για τον οποίο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ λέει τόσο επανειλημμένα και ξεδιάντροπα ψέματα όταν αναφέρεται στην Κούβα και προσπαθεί να δικαιολογήσει την επιθετικότητα που επιβάλλεται στον κουβανικό λαό δεν είναι η άγνοια ή η ανικανότητα», έγραψε. «Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια τόσο σκληρή και αδίστακτη επιθετικότητα».

El Secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al gobierno de #Cuba por el daño despiadado que provoca el gobierno de #EEUU al pueblo cubano. Es el vocero de intereses corruptos y revanchistas, concentrados en el sur de la Florida y que no representan los… pic.twitter.com/PU2Ax8GBem — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 20, 2026

Πολλοί Αμερικανοί αναλυτές λένε, όμως, ότι η Κούβα δεν είναι Βενεζουέλα. Το πιο προφανές είναι η γεωγραφία. Η Κούβα απέχει 90 μίλια από τη Φλόριντα. Η Βενεζουέλα απέχει 1.400 μίλια. Μια πλήρης κατάρρευση του καθεστώτος στην Αβάνα ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μεταναστευτική κρίση τέτοιας κλίμακας, που θα κυριαρχούσε άμεσα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα του Τραμπ και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παρότι ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι «απεγνωσμένη» να καταλήξει σε συμφωνία, είχε πει το ίδιο και για τη Βενεζουέλα και το Ιράν, όπου οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν απότομα μετά από αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα. Ωστόσο, η δυναμική των προσφύγων είναι διαφορετική. Από το 2021, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Κουβανοί, κυρίως νέοι άνθρωποι σε παραγωγική ηλικία, έχουν ήδη εγκαταλείψει το νησί. Ένα ξαφνικό κενό εξουσίας θα μπορούσε να επιταχύνει αυτή τη φυγή, μετατρέποντάς τη σε μαζικό κύμα, που θα έφτανε στις ακτές ενός προέδρου ο οποίος έχει βασίσει ολόκληρη τη δεύτερη θητεία του στην αναχαίτιση της παράτυπης μετανάστευσης. Προς το παρόν, η προσοχή του Λευκού Οίκου είναι στραμμένη στο Ιράν. Αλλά όλα είναι πιθανά.