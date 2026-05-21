Τη δικαστική απόφαση για την ακύρωση του συνεδρίου του CHP υπερασπίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, υποστηρίζοντας ότι στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η προστασία της δημοκρατικής βούλησης των συνέδρων και των μελών του κόμματος.

Σε δήλωσή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε ότι η Τουρκική Δημοκρατία είναι «δημοκρατικό κράτος δικαίου» και ότι η ουσία της δημοκρατίας είναι η ελεύθερη έκφραση της λαϊκής βούλησης, είτε στις εθνικές εκλογές είτε στις εσωκομματικές διαδικασίες.

«Η απόφαση αφορά την προστασία της δημοκρατικής βούλησης»

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου της Άγκυρας έχει στο επίκεντρό της «τη διαφύλαξη της δημοκρατικής βούλησης».

Όπως είπε, η διαδικασία ξεκίνησε από προσφυγές συνέδρων του ίδιου του CHP και διαμορφώθηκε μέσα από καταθέσεις, μαρτυρίες και στοιχεία που εξέτασαν οι δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τον Γκιουρλέκ, το δικαστήριο έκρινε ότι κατά τη διαδικασία του συνεδρίου της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2023 η βούληση των συνέδρων φέρεται να αλλοιώθηκε με τρόπο που μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

«Η βούληση ανήκει στον λαό, στους συνέδρους και στα μέλη»

Ο Γκιουρλέκ τόνισε ότι η αποστολή της Δικαιοσύνης είναι να διασφαλίζει την υπεροχή του νόμου, προσθέτοντας ότι η εκλογική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις γενικές εκλογές, αλλά και τις εσωτερικές διαδικασίες των πολιτικών κομμάτων.

«Η βούληση ανήκει στον λαό, στους συνέδρους και στα μέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι κάθε στοιχείο που ρίχνει σκιά στη βούληση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται από το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απόφαση μπορεί να προσβληθεί και ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέσα στο πλαίσιο της έννομης τάξης.

Κυβερνητική απάντηση στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Η παρέμβαση Γκιουρλέκ έρχεται μετά τις σφοδρές αντιδράσεις στελεχών του CHP, που καταγγέλλουν τη δικαστική απόφαση ως πολιτική παρέμβαση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η τουρκική κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιχειρεί να παρουσιάσει την απόφαση ως ζήτημα προστασίας της εσωκομματικής δημοκρατίας και όχι ως πολιτική επέμβαση.

Έτσι, η σύγκρουση γύρω από το CHP περνά πλέον και στο επίπεδο της πολιτικής νομιμοποίησης: η κυβέρνηση μιλά για προστασία της βούλησης των συνέδρων, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει δικαστικό πραξικόπημα.