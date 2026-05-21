Την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσει το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, όπως δήλωσε η ίδια, υποστηρίζοντας ότι για να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις την εξουσία και «αυτός είναι ο στόχος μας».



Η κυρία Καρυστιανού, μετά το τέλος της εκδήλωσης στο «Ολύμπιον», προχώρησε σε νέα δήλωση, λέγοντας ότι ήταν μια «δύσκολη αλλά όμορφη μέρα. Και το όνομα αυτού Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφυκτιούν. Αυτό είναι που μας ώθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον».



Ερωτηθείσα για τη συμμετοχή του κόσμου, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι δεν είναι απλά ικανοποιημένη «είμαι ευγνώμων για όλα αυτά», ενώ σε εκείνο το σημείο ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται εκδήλωση και στην Αθήνα.



Σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες των επερχόμενων εκλογών, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «αν ήμασταν σε ευνομούμενο κράτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, θα είχαμε ήδη κάνει εκλογές και θα είχαμε μια καινούργια καθαρή κυβέρνηση. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας».



Σε εκείνο το σημείο είπε ότι σκοπός είναι η πρώτη θέση: «Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει, να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή; Τι μας έχει δείξει; Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής;»

Αναφορικά με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα είπε ότι «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας», ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασιών με ενεργούς πολιτικούς, καθώς «είναι στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει το κίνημα».



Στην ερώτηση αν η ίδια και η ομάδα που συγκροτείται έχουν την εμπειρία για να αναλάβουν την κυβέρνηση η κυρία Καρυστιανού απάντησε:



«Κάποια στιγμή θα την αναλύσουμε την εμπειρία για να δούμε τι σημαίνει εμπειρία. Σημαίνει εργασιακή εμπειρία; Σημαίνει αλήθεια, ειλικρίνεια, πρόθεση, πολιτική βούληση; Άρα η

εμπειρία μόνη της δεν μας λέει τίποτα αν δεν υπάρχει η αλήθεια και η καθαρότητα. Για εμάς λοιπόν το πιο βασικό είναι να υπάρχει καλός, αγαθός σκοπός, αγάπη για τον πλησίον, αγάπη για τη χώρα.

Η εμπειρία κερδίζεται και σίγουρα υπάρχουν πολλοί έμπειροι άνθρωποι για να συνεργαστούμε μαζί τους. […] Σιγά σιγά θα ανακοινωθούν τα πρόσωπα και οι θέσεις και όλα. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Αλλά όπως βλέπετε είναι τόσο ανελέητος ο πόλεμος και τόσο άδικος, οπότε και εμείς θα προχωρήσουμε με τη στρατηγική που πιστεύουμε ότι είναι καλύτερη».