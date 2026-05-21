Μια απρόσμενη εξέλιξη έλαβε η live μετάδοση στην τηλεόραση που έκανε ένας δημοσιογράφος, καθώς την ώρα που μιλούσε μέσα από το αυτοκίνητό του, ένας άγνωστος τον σημάδεψε με όπλο και έκλεψε το όχημα.

Θύμα είναι ο Φερνάντο Βάργκας που μιλούσε στην εκπομπή «Bla, bla, bla deportivo» του μεξικάνικου αθλητικού σταθμού Activo Deportes.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η κλοπή του αυτοκινήτου έλαβε χώρα στην πολιτεία Μορέλος του Μεξικού.

🔴El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos.



— Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

Ο Βάργκας είχε σταθμεύσει σε βενζινάδικο για να μιλήσει μέσα από το αμάξι του και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τον πλησίασε ένας άγνωστος, άνοιξε την πόρτα και του ζήτησε να περάσει έξω.

«Τα κλειδιά τώρα, έλα, έλα», είπε, τραβώντας έξω τον δημοσιογράφο και κλέβοντας στη συνέχεια το κινητό και το πορτοφόλι του.

Δεν είναι σαφές αν ο δράστης γνώριζε ότι το θύμα του έκανε live μετάδοση στην τηλεόραση, όμως η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στο Μεξικό, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.